Le Real Madrid l’emporte chez le Panathinaikos malgré Mathias Lessort

EuroLeague - Le Real Madrid s'est imposé 90-78 chez le Panathinaïkos Athènes ce jeudi 7 décembre malgré le bon match de Mathias Lessort (20 d'évaluation).

Le Real Madrid a encore gagné pour la 13e journée d’EuroLeague ce jeudi 7 décembre en s’imposant 90 à 78 sur le parquet du Panathinaïkos Athènes.

Deux jours après sa victoire chez l’Olympiakos, l’équipe de Chus Mateo a récidivé en Grèce. Accrochés en première mi-temps (45-46, 20′), les champions d’Europe en titre ont accéléré au retour des vestiaires (10-26 dans le troisième quart-temps). Malgré l’impact de Mathias Lessort (18 points à 6/11 aux tirs, 4 rebonds et 7 fautes provoquées pour 20 d’évaluation en 30 minutes) chez les locaux et de l’ancien joueur NBA Kendrick Nunn (24 points à 6/12, 3 rebonds, 4 passes décisives et 3 balles perdues en 32 minutes), le Real Madrid rentre en Espagne avec une victoire 90 à 78.

Fabien Causeur (5 points à 2/5 et 4 rebonds en 18 minutes) et Vincent Poirier (2 points à 1/2, 2 rebonds et 3 contres en 16 minutes) ont contribué en la 12e victoire madrilène de la saison d’EuroLeague. Ils conservent une large avance sur le deuxième, le FC Barcelone, qui a perdu mercredi chez la Virtus Bologne et reçoit le Fenerbahçe Istanbul ce vendredi.