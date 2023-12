La Virtus Bologne d’Isaïa Cordinier fait tomber Barcelone

EuroLeague - La Virtus Bologne sécurise sa place sur le podium de l'EuroLeague après sa victoire contre le deuxième, le FC Barcelone. Isaïa Cordinier a encore été bon (17 d'évaluation).

La belle saison 2023-2024 d’EuroLeague continue pour la Virtus Bologne. Ce mercredi soir, l’équipe de Luca Banchi a battu le FC Barcelone 80 à 75.

Menés de 12 points à la mi-temps (33-45), les Italiens ont dominé la deuxième période et surtout le dernier quart-temps (24-14). Dans le dernier quart-temps, c’est l’arrière danois Iffe Lundberg (21 points à 8/11 aux tirs en 19 minutes) qui a pris les choses en main.

Moins en vue sur les cinq matches précédents (3,4 d’évaluation de moyenne) après un gros début de saison (15,4 d’évaluation sur les cinq premières journées), Isaïa Cordinier a signé son meilleur match depuis sa belle sortie à Villeurbanne le 27 octobre dernier. L’international français, chargé de défendre sur la star adverse Nicolás Laprovíttola (9 d’évaluation sur ce match), a cumulé 10 points à 4/6 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 5 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception pour 17 d’évaluation en moins de 21 minutes.

Monaco (7 victoires et 5 défaites) ayant perdu chez le Partizan Belgrade mardi soir, la Virtus Bologne se retrouve seule à la troisième place avec 8 victoires et 4 défaites, derrière le FC Barcelone (9 victoires et 3 défaites) et le Real Madrid (11 victoires et 1 défaite).