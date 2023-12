Mike James arrache la prolongation mais Monaco s’incline au Partizan Belgrade

EuroLeague - Dans une fin de match haletante et marquée par une décision arbitrale litigieuse, Monaco a finalement dû se résoudre à s'incliner dans l'antre du Partizan Belgrade après avoir pourtant arraché une prolongation par sa star Mike James (89-85, a.p.).

Mike James et Kevin Punter sur un terrain de basket. Vous n’avez besoin de rien d’autre pour obtenir un match d’EuroLeague à suspense et des tirs marqués dans des instants où tous les autres humains ont le poignet qui tremblent. Dans ce duel de pistoleros sans conscience, c’est Kevin Punter (25 points), et son équipe du Partizan Belgrade, qui ressortent vainqueur après prolongation contre Monaco (89-85, a.p.). Le meneur monégasque a arraché la prolongation par deux gros tirs à 3-points (78-78) mais le club serbe a finalement obtenu gain de cause dans une fin de match marquée par des décisions arbitrales litigieuses.

Une dernière minute du temps réglementaire dont Mike James a le secret

Avant cette dernière minute du temps réglementaire, Mike James (16 points à 4/15 aux tirs, 8 rebonds et 8 passes décisives) réalisait paradoxalement l’une de ses pires prestations de la saison en EuroLeague. Oui mais voilà, le natif de l’Oregon se nourrit des ambiances hostiles et d’un chronomètre où les secondes viennent à manquer. Coup sur coup, le meneur a planté deux step-backs à 3-points pour emmener le match en prolongation (78-78). Avant ces coups d’éclat du numéro 55, Monaco a pu se reposer sur un bon Elie Okobo en première période (9 points et 7 passes décisives au final) et un Domantas Motiejunas efficace comme rarement (23 points à 9/11 aux tirs).

Une dernière décision arbitrale pointée du doigt

Après les prouesses de Mike James, la Roca Team a brillé en prolongation par son abnégation et son intelligence défensive : John Brown chippait un ballon dans les mains de Kevin Punter, Jaron Blossomgame obtenait un passage en force de P.J. Dozier. Mais le Partizan a quasiment toujours mené dans cette période supplémentaire, où une décision arbitrale a lourdement pesé en fin de match.

Alors que l’équipe serbe a la possession avec deux points d’avance et quinze secondes à jouer (85-83), Donatas Motiejunas est sanctionné d’une faute sur Smailagic… qui sera requalifiée en faute antisportive quelques secondes plus tard par les arbitres après visionnage vidéo. Une décision litigieuse, tant le contact semble léger même si le Lituanien ne joue pas vraiment le ballon, qui a ainsi donné deux lancers-francs à l’intérieur serbe, suivi de deux autres de James Nunnally (89-83).

Le club de la Principauté a ainsi dû se résoudre à s’incliner à la Stark Arena (89-85, a.p.), non sans un sentiment d’injustice, relatif à un ensemble d’autres décisions douteuses du corps arbitral lors des dernières minutes. « Ce qui vient de se passer, c’est très embarrassant pour l’EuroLeague, se désolait l’intérieur lituanien Donatas Motiejunas. De toute ma carrière, je n’ai jamais parlé des arbitres. […] Mais c’est une honte ».

