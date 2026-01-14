Recherche
Leaders Cup

Les chapeaux du tirage au sort de la Leaders Cup sont connus, verdict imminent

Le tirage au sort de la Leaders Cup 2026 sera effectué jeudi matin au Futuroscope. On connait désormais l'identité des quatre têtes de série : Monaco, Paris, Nanterre et l'ASVEL.
00h00
Les chapeaux du tirage au sort de la Leaders Cup sont connus, verdict imminent

Le tirage au sort de la Leaders Cup approche !

Crédit photo : Lilian Bordron

Si les trois matchs en retard disputés mardi n’ont pas chamboulé le panorama de la Leaders Cup 2026, établi depuis que Cholet Basket a arraché le dernier ticket dimanche soir, ils ont toutefois livré des derniers enseignements précieux pour le tirage au sort. À savoir l’identité des têtes de série.

Pas de choc entre les trois gros en quart de finale

À ce petit-jeu là, c’est la SIG Strasbourg qui a perdu le plus gros. Épuisés à Paris (96-67), les sept professionnels alsaciens n’ont pas su défendre leur place dans le premier chapeau.

Victorieuse de Boulazac (94-77), l’ASVEL a récupéré in extremis un strapontin dans le Top 4. Ce qui fait que les trois pensionnaires d’EuroLeague seront têtes de série, accompagnés de la surprise Nanterre 92, finaliste de l’édition 2024 sous l’ère Donnadieu. Ils ne pourront donc pas s’affronter en quart de finale.

  • Le premier chapeau : Monaco, Paris, Nanterre, ASVEL
  • Le deuxième chapeau : Le Mans, Bourg-en-Bresse, Strasbourg, Cholet

Le tirage jeudi

Le tirage au sort sera effectué jeudi à 11h, en direct du Futuroscope, théâtre de la prochaine Leaders Cup 2026. MVP de la finale de la Leaders Cup Pro B 2015 avec Antibes, Mamoutou Diarra fera officie de main innocente pour le tirage, en compagnie de son frère, l’artiste Oxmo Puccino.

Le tirage au sort sera retransmis en direct sur YouTube.

dennisrod
Franchement chapeau 1 et chapeau 2 ça ne fait pas de grande différence sur ce type de compétition !
1 / 0