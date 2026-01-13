Recherche
Betclic ELITE

Pas de surprise dans les duels des extrêmes : Monaco et l'ASVEL battent Gravelines-Dunkerque et Boulazac

Betclic ÉLITE - Alignés en championnat en début de semaine avant de repartir en EuroLeague, Monaco et l'ASVEL ont disposé à domicile respectivement du BCM (101-82) et du BBD (94-77), qui se sont pourtant accrochés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Pas de surprise dans les duels des extrêmes : Monaco et l'ASVEL battent Gravelines-Dunkerque et Boulazac

Mike James et Adam Atamna ont mis leurs équipes respectives sur les rails

Crédit photo : Sébastien Grasset

De la Betclic ÉLITE un mardi, voilà qui n’est pas banal. Alors que Monaco et l’ASVEL sont plutôt habitués à jouer des “double-games weeks” en EuroLeague, ils vont cette semaine mixer entre les deux tableaux. Un match de championnat ce mardi, une rencontre d’EuroLeague ce jeudi ou vendredi, et un autre match de championnat ce week-end. Alors forcément, les temps de jeu ont été ménagés pour cette première sortie.

Surtout que les deux cadors de la Betclic ÉLITE affrontaient des adversaires sur la papier inférieurs, avec des bilans quasiment inverses. Monaco (12 victoires – 2 défaites) accueillait Gravelines-Dunkerque (3 v. – 11 d.), tandis que l’ASVEL (9 v. – 5 d.) recevait Boulazac (5 v. – 9 d.). Et les résultats finaux (101-82 d’un côté, 94-77 de l’autre) sont sans appel, même si leurs adversaires du soir n’ont pas démérité. De quoi creuser encore un peu plus les écarts au classement.

Première victoire de l’ASVEL en 2026

Deux jours après avoir été battue à domicile par Paris, l’ASVEL voulait rapidement se relancer. Privée de Thomas Heurtel et Mbaye Ndiaye, ménagés, l’équipe de Pierric Poupet a misé sur son adresse et son intensité pour prendre le contrôle dès les premières minutes. À la pause, l’écart était déjà conséquent (51-36), permettant aux locaux de gérer sereinement la seconde période.

Dans ce succès, Melvin Ajinça a marqué les esprits en signant son record en carrière professionnelle avec 21 points, confirmant son impact croissant dans la rotation. Adam Atamna, très en vue (13 points), et l’apport collectif ont permis à l’ASVEL de s’offrir une première victoire en 2026, idéale avant la réception de l’Hapoël Tel-Aviv en EuroLeague puis celle du Portel en championnat.

– Journée 13

Monaco fait la différence dans le dernier quart-temps

De son côté, Monaco a dû batailler plus longtemps face à un BCM Gravelines-Dunkerque accrocheur. Longtemps au contact, les Nordistes ont profité de leur adresse extérieure pour rester dans le match, avant de céder dans le dernier quart-temps. Portée par un Mike James encore décisif offensivement (20 points), la Roca Team a accéléré au bon moment pour s’imposer 101-82 à Gaston Médecin.

Malgré les absences de Daniel Theis et Yoan Makoundou, les hommes de Vassilis Spanoulis ont affiché du caractère et une intensité constante. Cette neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues permet à Monaco d’aborder avec confiance son déplacement à Paris en EuroLeague.

– Journée 14

Classement : l’écart se creuse

Avec ces deux succès, Monaco et l’ASVEL confirment leur statut de cadors de la Betclic ÉLITE. Dans une semaine chargée, ils ont su gérer leurs forces tout en envoyant un message clair à la concurrence : malgré l’EuroLeague en ligne de mire, le championnat reste une priorité.

