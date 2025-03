L’EuroLeague annonce l’arrivée du fair-play financier pour la saison 2025/26

Alors que l’EuroLeague a déjà annoncé la mise en place d’une Luxury Tax, à l’horizon 2027, la compétition continue de travailler sur les modalités de son fair-play financier. L’EuroLeague a officialisé de nouvelles avancées ce mercredi.

Un long communiqué, parfois complexe, dont un chiffre ressort : celui des revenus moyens des 13 clubs titulaires d’une licence A. Estimés à 19,5 millions d’euros, ils constituent la base du fair-play financier de l’EuroLeague.

La saison 2025/26 marquera la première phase d’un processus de mise en œuvre progressive, qui aboutira à une mise en œuvre complète pour 2027/28. Cependant, toutes les modalités ne sont pas encore définies. Pour les trois prochaines saisons, le seuil salarial à ne pas dépasser a été fixé à 8 millions d’euros.

« Une étape clé pour poser les bases d’un avenir plus équitable »

Mais il existe tout de même de multiples exceptions : les deux joueurs principaux de l’équipe, les moins de 23 ans, les blessés de longue durée, les joueurs ayant une longue ancienneté dans l’équipe… Si certains clubs dépassent quand même le plafond, ils devront s’acquitter de la fameuse Luxury Tax, avec des fonds qui seront ensuite répartis équitablement parmi les clubs respectant les règles.

« L’Euroleague reste déterminée à favoriser un environnement financièrement durable et équilibré sur le plan sportif, garantissant une croissance à long terme et la transparence pour toutes les parties prenantes », communique-t-elle. « Ces nouvelles règles représentent une étape clé pour atteindre ces objectifs, en posant les bases d’un avenir plus stable et équitable pour le basket européen. »