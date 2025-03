La JDA Dijon face à sa bête noire sans David Holston ?

Six matchs, six défaites… Lors de ces quatre dernières années, la JDA Dijon n’a jamais réussi à trouver la clef face à Ludwigsbourg, encore battue à deux reprises en Allemagne plus tôt dans la saison (77-80 à l’extérieur puis 81-93 à domicile).

Comme si le poids du passé ne suffisait pas, les Bourguignons pourraient devoir se passer de leur maître à jouer, David Holston, alors qu’ils retrouvent leur bête noire en quart de finale aller de la FIBA Europe Cup ce mercredi soir.

Déjà forfait samedi lors du derby à l’Élan Chalon, le MVP 2019 ne s’est toujours pas entraîné. Blessé au mollet, il est très incertain rapporte Le Bien Public.