Étape historique en Europe : l’EuroLeague instaure une Luxury Tax !

À l’image de la NBA, et dans une moindre mesure, de la Betclic ELITE, l’EuroLeague va également mettre en place une Luxury Tax. Il s’agit d’un impôt que les équipes devront payer en cas de dépassement du plafond imposé pour la masse salariale.

EuroLeague introduces ground-breaking Financial Fair Play Regulations

• A first in European sports, the regulations tie players´ remuneration levels to the clubs´ collective business performance

• The regulations have been agreed upon with clubs and ELPA

The Assembly of… pic.twitter.com/eKW9wYG9gv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2024