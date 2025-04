L’Olympiakos encore sans Fournier et Fall, Keenan Evans proche de ses débuts

Avant d’affronter l’ALBA Berlin ce vendredi soir dans le duel des extrêmes en EuroLeague, l’Olympiakos en sait plus sur le retour à la compétition de ses joueurs. Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) et Moustapha Fall (2,18 m, 33 ans), absents de courte durée, sont attendus pour la semaine prochaine. Quant à Keenan Evans, l’arrière américain arrivé l’été dernier, il pourrait enfin jouer après une année blanche.

Des renforts avant les playoffs

Ce vendredi à Berlin, l’Olympiakos se déplace avec l’espoir de rester au sommet du classement d’EuroLeague. Même si l’équipe est encore diminuée, les nouvelles sont bonnes du côté de l’infirmerie.

Moustapha Fall, blessé au bras et déjà freiné par un souci au pied en début de saison, et Evan Fournier, touché à la cheville, devraient être de retour la semaine prochaine pour la réception du Maccabi Tel-Aviv, tout comme Nikola Milutinov. « Fournier, Milutinov et Fall devraient jouer contre le Maccabi, sauf contretemps », a indiqué Georgios Bartzokas dans des propos rapportés par EuroHoops.

Concernant Keenan Evans, c’est un autre contexte. Le meneur américain, blessé de longue date, n’a pas encore joué cette saison. Revenu à l’entraînement collectif, il est tout proche d’un retour officiel. « Il a l’air très bien à l’entraînement, mais on ne doit pas précipiter les choses. Il doit aussi se sentir prêt mentalement », a déclaré Bartzokas, précisant qu’une décision serait prise avec le joueur avant le match contre Berlin.

Dans une fin de saison régulière serrée, ces retours pourraient offrir au club grec un second souffle idéal pour aborder les playoffs dans les meilleures conditions.