Fournier – Fall, le duo français de l’Olympiakos, touché par les pépins physiques

L’Olympiakos va devoir gérer les blessures de ses deux joueurs français, Evan Fournier et Moustapha Fall, en cette fin de saison régulière d’EuroLeague.

Blessure musculaire pour Fall, la cheville pour Fournier

Blessé au pied cet été, ce qui lui a fait manqué le tout début de la saison, Moustapha Fall (2,18 m, 33 ans) est cette fois arrêté pour 7 à 10 jours en raison d’une blessure musculaire au bras. Concernant Evan Fournier (1,98 m, 32 ans), il souffre d’un hématome à la cheville droite, et reste uniquement très incertain pour la rencontre d’EuroLeague de ce jeudi 3 avril, contre l’Alba Berlin.

Match à distance avec le Fener pour la première place

Dans cette fin de saison régulière européenne, l’Olympiakos est en course pour terminer sur la plus haute marche du podium. Deuxième à égalité de bilan avec Fenerbahçe, le club du Pirée dispose d’un calendrier à sa portée, avec un déplacement à Berlin donc et la réception du Maccabi Tel-Aviv. Dans le même temps, le club stambouliote recevra lui le FC Barcelone et se déplacera au Bayern Munich.