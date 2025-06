Luka Bogavac, ancien espoir de la SIG Strasbourg, rejoint l’université de North Carolina

Ancien joueur formé à la SIG Strasbourg, Luka Bogavac (1,95 m, 21 ans en septembre) poursuit son parcours de haut-niveau en rejoignant le prestigieux programme universitaire de North Carolina. Auteur d’une belle saison avec le SC Derby en Ligue adriatique, l’arrière monténégrin va évoluer en NCAA, dans la conférence ACC.

NEWS: Montenegrin wing Luka Bogavac has committed to North Carolina, agent Misko Raznatovic told ESPN.

Bogavac was a top-5 scorer in the Adriatic League, averaging 14.9 points per game, shooting 40% for 3. Turns 22 in September.

