Diamant Blazi, entre Overtime Elite et NCAA : « J’ai satisfait les attentes de mes coachs »

Depuis trois ans, Diamant Blazi (2,02 m, 19 ans) a troqué les parquets français pour ceux d’Overtime Elite à Atlanta. Un parcours atypique pour ce jeune basketteur-influenceur qui a été formé dans l’Aude puis à la Chorale de Roanne avant de partir outre-Atlantique. Pour BeBasket, le Narbonnais revient sur une saison formatrice et projette déjà la suite, notamment en NCAA.

« J’ai eu une grosse progression technique depuis que je suis arrivé à OTE », nous explique Diamant Blazi. « J’ai pris beaucoup de poids et de muscles. Le jeu y est plus rapide mais je m’y suis adapté rapidement. » Malgré un temps de jeu réduit cette saison, l’ailier de 19 ans estime avoir « satisfait les attentes » de son staff. Un investissement quotidien et rigoureux qui lui a permis de franchir un cap dans plusieurs aspects de son jeu.

À Atlanta, le rythme est soutenu : « On s’entraîne le matin à 8h30, on fait muscu à 10h30, shoot autour de 13h, et encore un entraînement à 16h45, cinq jours par semaine », détaille-t-il. Les matchs se déroulent principalement le week-end et le mardi. Les cours, eux, s’insèrent entre la musculation et le déjeuner. Une organisation qui rappelle déjà celle du monde professionnel.

Et les résultats sont là : Diamant Blazi a reçu des offres de plusieurs universités américaines. Il cite notamment Indiana, North Florida, San Francisco, Ohio State (OSU), Monmouth, UNCC, Utah Valley, Buffalo, ainsi que d’autres programmes de bon niveau. OTE, bien qu’axé sur le développement individuel, reste un tremplin vers la NCAA : « Cette année m’a permis d’élargir les opportunités en termes de recrutement. »

Suivi par des millions d’abonnés, Diamant Blazi ne se considère pourtant pas comme un influenceur. « Je suis un basketteur professionnel. J’ai eu une exposition intéressante sur les réseaux sociaux, mais je prends ça comme un job sérieux. C’est un revenu complémentaire important qui m’a vraiment aidé. » Il collabore déjà avec des marques de renom et voit cette notoriété comme un atout, sans en faire une finalité.

@diamant_blazi is known for what he can do on the court, but this week, he showed up somewhere else entirely — at Cannes on the red carpet ⭐🎬

Follow Diamant as he preps for his trip to the legendary film festival. pic.twitter.com/YDKPhEqW1v

— Instagram (@instagram) May 21, 2025