Maccabi Tel-Aviv – Monaco diffusé en clair : où regarder le match gratuitement ?

Disponible, comme d’habitude sur SKWEEK (au même titre que les rencontres de l’ASVEL et du Paris Basketball), la rencontre de l’AS Monaco face au Maccabi Tel-Aviv sera également diffusée par la chaîne TVMonaco.

Avec Laurent Sciarra en consultant vedette, TVMonaco retransmet toutes les rencontres européennes de la Roca Team en clair. Le déplacement à Belgrade, pour défier le Maccabi Tel-Aviv, est programmé à 20h05.

Aux confins des divers opérateurs (canal 900 de la Freebox, 412 d’Orange, 125 et 135 de MyCanal, 500 de Bouygues, 511 de SFR), la chaîne TVMonaco est bien sûr aussi visible depuis son site Internet.

L’œil de Vassilis Spanoulis

« La semaine passée, on a joué unis, ensemble, à la fois offensivement et défensivement. On doit continuer ces efforts. Chaque match d’Euroleague est une bataille. Même s’ils ne sont plus dans la course aux play-offs, le Maccabi est toujours une équipe dangereuse. C’est une situation très spéciale, de ne pas jouer chez soi et sans public. On devra être prêts. »