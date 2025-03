[Vidéo] Les liens pour regarder les demi-finales de Villeneuve-d’Ascq et de l’ASVEL en direct

Ce jeudi soir, Villeneuve-d’Ascq et l’ASVEL Féminin jouent leur place pour la finale de l’EuroCup.

C’est bien parti pour l’ESBVA qui est revenue de Hongrie avec un matelas de 7 points. Les Nordistes devront tout de même se méfier de l’expérience de Sopron, le club champion d’Europe 2022.

« Rien ne remplace le parfum de l’Europe », indique le président Carmelo Scarna à La Voix du Nord. « Ce jeudi, toute la Métropole, toute la région et tout le basket féminin tricolore va vibrer derrière notre équipe. Et on fera le nécessaire pour s’inviter en finale. »

En revanche, l’ASVEL devra réaliser un exploit absolu. Les Lyonnaises ont ramené un débours de 31 points de Ferrol la semaine dernière.

« On a la volonté de montrer un tout autre visage », clame Aïnhoa Risacher dans les colonnes du Progrès. « On a su le faire dimanche dernier à Landerneau. On doit mettre beaucoup d’engagement, prendre des risques pour tenter le coup à fond et ne rien regretter. Il faudra vraiment les agresser dans tous les secteurs, mettre beaucoup d’intensité. Sans jamais rien relâcher pour pouvoir revenir. »

Les deux rencontres sont à suivre gratuitement sur la chaîne YouTube de la FIBA à partir de 20h.