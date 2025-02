Mathis Dossou-Yovo déjà adversaire de Saint-Quentin : « Paris, un basket qui lui correspond bien »

Signé par le Paris Basketball la semaine dernière, Mathis Dossou-Yovo (2,06 m, 24 ans) a fait ses grands débuts avec son nouveau club ce mardi en Coupe de France contre Dijon. En seulement 12 minutes, l’intérieur a eu le temps d’inscrire 9 points à 4/5 aux tirs, en plus de prendre 2 rebonds. Et pour sa potentielle deuxième rencontre avec la formation de la capitale – s’il est sélectionné parmi les 12 joueurs par Tiago Splitter -, le Castelroussin va se retrouver face à Saint-Quentin en quarts de finale de la Coupe de France.

Pour Mathis Dossou-Yovo, ce match est forcément particulier puisque c’est précisément à Saint-Quentin que sa carrière a décollé entre 2022 et 2024. MVP de Pro B en 2022-2023, All-Star en 2023-2024, ce pivot massif aux mains d’or s’est fait remarquer au point de lancer sa carrière à l’étranger à la rentrée 2024. Mais son expérience à Oldenbourg ne s’est pas passée aussi bien que prévue et il est finalement rentré en France. Désormais auréolé d’un statut de fort joueur formé localement (JFL), il a donc rejoint le Paris Basketball, le finaliste des playoffs 2024 et pensionnaire de l’EuroLeague. Il faut dire que si un secteur est souvent pointé comme la faiblesse de l’effectif de Tiago Splitter, c’est bien à l’intérieur. MDY va potentiellement contribuer à réduire ce déficit.

« Si on peut parler de faiblesse, elle a quand même déjà été un petit peu comblée par l’arrivée de Kevarrius Hayes l’été dernier, relative cependant le coach du SQBB Julien Mahé. Et puis l’équipe était vraiment construite avec la façon de jouer de Tuomas Iisalo. Donc là j’ai l’impression quand même que coach Tiago Splitter a besoin d’un intérieur un petit peu plus offensif. De façon générale, je suis plutôt fier que les joueurs qui sont passés par le SQBB aujourd’hui soient en EuroLeague. On a quand même trois qui étaient dans l’équipe l’année dernière qui joue en EuroLeague avec Will Rayman au Maccabi (Tel-Aviv), Melvin Ajinca à l’ASVEL et Mathis à Paris. C’est évidemment encore plus sympa pour Mathis et Melvin qui sont des jeunes joueurs français et qui aujourd’hui vont jouer l’EuroLeague dans des très bons clubs. Ça montre aussi que c’est ça une saison, c’est ça une carrière. Cette année, Mathis avait tenté l’aventure à Oldenbourg, ça ne s’est pas très bien passé. Il se retrouve à rebondir avec Paris, qui a un basket qui je pense lui correspond bien. Déjà sur les premières séquences qu’on a vu contre Dijon, il a été bien trouvé pour le cercle. Et puis comme il y a des passeurs autour de lui, alors qu’il a des mains en or… Vous savez j’ai une affection particulière pour lui, on a fait deux saisons ensemble, ça s’est très très bien passé aussi bien sur le plan sportif qu’humain. Je suis ravis pour lui qu’il continue à Paris. On verra ce vendredi si ce maillot lui va bien (sourire). »