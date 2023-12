Maxim Logue, une performance XXL pour relancer Paris

Paris a battu Strasbourg 97 à 94 ce mercredi 13 décembre en match avancé de la 17e journée du championnat Espoirs ELITE. Les joueurs de Raphaël Desroses ont retrouvé la victoire après quatre revers de rang.

« C’est une victoire qui est importante pour nous, qui fait du bien, estime Raphaël Desroses. Parce qu’avec la défaite amère face à Monaco, on estime s’être fait un peu voler par l’arbitrage, par l’erreur d’arbitrage qu’il y a eu. Devoir finir le match à 4 contre 5, alors qu’on avait le match en main à 1 minute 45, ça avait piqué l’équipe. On ne voulait pas arriver à Noël avec une grosse série de défaites, parce qu’on a un calendrier qui est costaud pour finir la saison. Gagner ce match, même si on aurait pu le gagner avec des écarts, quand on se fait remonter à la fin. L’important c’est vraiment d’enrayer la spirale de défaite et d’aller en chercher une. C’est bien parce qu’on passe déjà un cap en termes de formation. C’est la sixième victoire et quand on connaît le bilan de l’année dernière et de l’année passée, de l’année précédente, cinq victoires et deux victoires, c’est déjà une marche de franchie. »