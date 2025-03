Maxime Raynaud remporte le Skip Prosser Award mais Stanford perd sur le fil

Maxime Raynaud (2,16 m, 21 ans) continue de briller sur les parquets NCAA avec Stanford. Ce mercredi, le pivot français a signé son 22e double-double de la saison, cumulant 20 points à 8/18 aux tirs et 10 rebonds. Mais malgré ses efforts, le Cardinal s’est incliné sur le parquet de Notre Dame (56-54) après un final haletant. Si la déception est grande, Raynaud a tout de même reçu une reconnaissance majeure : le Skip Prosser Award, qui distingue chaque année le meilleur étudiant-athlète de l’ACC.

Une fin cruelle pour Stanford face à Notre Dame

Face à Notre Dame, Stanford pensait tenir sa 20e victoire de la saison après avoir compté 9 points d’avance à moins de neuf minutes de la fin (46-37). Mais les Fighting Irish ont renversé la vapeur avec un 15-0 dévastateur, reprenant les commandes (52-46) à trois minutes et demie du terme.

came up short tonight pic.twitter.com/9gQkvCfn5d — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) March 6, 2025

Maxime Raynaud et ses coéquipiers ont réagi dans le money-time, grâce à un lay-up du Français et deux tirs primés de Ryan Agarwal et Jaylen Blakes. Stanford menait alors 54-52 à l’entrée de la dernière minute. Malheureusement pour le Cardinal, Cole Certa a inscrit un 3-points assassin à 18 secondes du buzzer, offrant la victoire à Notre Dame (56-54). La dernière tentative de Ryan Agarwal n’a pas trouvé la cible.

Malgré cette défaite, Maxime Raynaud a encore été exemplaire avec 20 points et 10 rebonds. En première mi-temps, il avait déjà posé son empreinte avec 10 points et 8 rebonds, permettant à Stanford de mener 24-21 à la pause.

Maxime Raynaud, étudiant et athlète d’exception

Quelques heures avant cette défaite frustrante, une bonne nouvelle est venue récompenser la régularité et l’engagement de Maxime Raynaud. Le Parisien de 21 ans a reçu le prestigieux Skip Prosser Award, une distinction honorant le meilleur étudiant-athlète de la saison en ACC. Ce prix, créé en 2007, récompense les joueurs combinant excellence académique (une GPA* d’au-moins) et performances sportives de haut niveau. L’ancien meneur de l’ASVEL Cliff Hammonds avait remporté le premier trophée masculin en 2007-2008 avec Clemson.

𝗘𝘅𝗰𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗳𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘁 🤓 Congratulations to Maxime Raynaud – the 2024-2025 Men's Basketball Scholar-Athlete of the Year! 🔗 https://t.co/KgiTwGfsBj pic.twitter.com/BIzFNEj8v5 — ACC Men's Basketball (@accmbb) March 5, 2025

Avec sa moyenne impressionnante de 20,2 points et 10,9 rebonds par match, Maxime Raynaud figure parmi les tous meilleurs joueurs de la conférence. Il est d’ailleurs le co-leader national au nombre de double-doubles (22) et est devenu le cinquième joueur de l’histoire de Stanford à atteindre les 1 400 points et 900 rebonds en carrière.

Mais c’est aussi en dehors des parquets que Raynaud s’illustre. Double major en informatique et mathématiques, il jongle entre études exigeantes et carrière sportive de haut niveau. Très impliqué dans la vie de son campus, il a notamment pris la parole lors du « Democracy Day » de Stanford pour sensibiliser les étudiants à l’engagement civique et participe activement à des actions caritatives, comme son soutien à un jeune survivant du cancer via l’association Team IMPACT.

Un dernier test avant le tournoi ACC

Avant d’attaquer le tournoi de la conférence ACC, Stanford bouclera sa saison régulière ce samedi face à Louisville, classé 14e au niveau national (17-2 en ACC). Un ultime défi de taille pour Maxime Raynaud, qui espère conclure cette saison remarquable sur une note positive avant de viser un beau parcours lors du tournoi final de l’ACC, à Charlotte du 11 au 15 mars.

*La GPA (Grade Point Average) est la moyenne générale des notes obtenues par un étudiant aux États-Unis. Elle est calculée sur une échelle de 0 à 4, avec 4 correspondant à la note maximale. Une GPA supérieure à 3 est considérée comme excellente.