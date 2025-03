L’AS Monaco s’effondre face au Maccabi Tel-Aviv

Après une semaine idyllique et deux victoires en deux matchs face au Paris Basketball, l’AS Monaco espérait enchaîner en EuroLeague. Ce jeudi, les Monégasques se sont écroulés en toute fin de match ominé une équipe du Maccabi Tel-Aviv qui n’aura jamais rien lâché (91-88).

Monaco peine mais mène de peu à la mi-temps

Dans une salle de la Halle Aleksandar Nikolic qui sonnait assez creux, l’AS Monaco a débuté tambour battant (2-7, 3′) avant de voir le Maccabi Tel-Aviv revenir à hauteur. Malgré une belle entame de match, les hommes de Vassilis Spanoulis ont subi l’impact physique imposé par les locaux. Sous l’impulsion d’un Will Rayman efficace et combatif (6 points et 3 rebonds), le Maccabi a pris les commandes au terme d’un premier quart-temps accroché (21-18).

Plus agressifs défensivement et adroits sous le cercle, les joueurs de la Principauté ont pu compter sur un Mam Jaiteh omniprésent dans la raquette (12 points et 11 rebonds) adverse pour rester au contact des locaux, malgré les huit pertes de balle (31-31, 17′). Dans ce jeu du chat et de la souris et sous la houlette de la paire Mike James (26 points et 8 passes décisives) – Daniel Theis (16 points et 6 rebonds), la Roca Team a regagné les vestiaires avec 3 points d’avance (42-39, 20′).

Daniel Theis sorti sur blessure

À la faveur d’un 6-0, les hommes de Vassilis Spanoulis ont repris leur marche en avant pour prendre le large (39-48, 22′). Un run vite effacé par le Maccabi Tel-Aviv qui a très vite recollé. Longtemps bousculée, la Roca Team a tout de même conservé l’avantage à l’issue d’un troisième quart-temps très disputé (59-63, 30′). Mal retombé après une lutte au rebond et un contact avec Jordan Loyd en toute fin de quart-temps, Daniel Theis est rentré aux vestiaires. L’international allemand n’est jamais revenu sur le parquet.

😬 Daniel Theis went straight to the locker room after that scary fall! Hope everything is well 🙏 pic.twitter.com/fRYAAp33TD — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 13, 2025

La Roca Team se saborde

Dans un dernier quart-temps toujours aussi accroché, les Monégasques se sont ecroulés en toute fin de match. Alors que la Roca Team menait 88-82 à moins de deux minutes de la fin, le Maccabi Tel-Aviv a créé la sensation en s’imposant au bout du suspense, grâce notamment à un dernier lay-up de Rokas Jokubaitis. Les hommes de Vassilis Spanoulis se sont presque sabordés, livrant un money-time désastreux, avec un 0/4 aux tirs, deux lancers-francs ratés de Mam’ Jaiteh et une balle perdue.

Avec cette défaite (91-88), Monaco retombe à la 5e place du classement d’EuroLeague. Une réaction est attendue jeudi prochain à Gaston-Médecin face au Fenerbahçe.