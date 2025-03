Morgan Debrosse prolonge jusqu’en 2027 avec l’USO Mondeville

L’USO Mondeville continue de miser sur la stabilité. En poste depuis 2023, Morgan Debrosse a prolongé son contrat pour deux saisons supplémentaires, comme annoncé par le club ce mardi 11 mars 2025. Une décision qui témoigne de la confiance des dirigeants envers leur entraîneur, malgré une série actuelle de trois défaites consécutives.

Lors de son arrivée à Mondeville en 2023, Morgan Debrosse avait pour mission de reconstruire une équipe compétitive en Ligue 2 féminine. Après une première saison encourageante, conclue par une quatrième place et une élimination en quarts de finale des playoffs face à Toulouse, l’USOM a poursuivi sa progression.

Actuellement troisièmes du classement avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites, les Normandes ont déjà validé leur place pour les playoffs à quatre journées de la fin de la saison régulière.

La réaction de Morgan Debrosse sur sa prolongation à Mondeville :

« J’ai conscience de ce que représentent ces quelques lignes. C’est le travail de tout un club, de l’énergie de tous nos supporters et de l’abnégation de nos joueuses et je suis fier d’avoir l’opportunité de faire partie de cette aventure humaine extraordinaire sur les deux saisons qui arrivent. Merci aux dirigeants pour leur confiance et j’ai hâte de voir ce que ces deux nouvelles saisons nous réservent. Pour le moment je reste focus sur nos objectifs de cette saison et les playoffs qui se profilent ! »