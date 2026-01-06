Recherche
NBA

Moussa Diabaté roi du rebond face au Thunder, Cissoko et Risacher très productifs

NBA - Moussa Diabaté s’est illustré cette nuit en NBA en dominant le rebond face au Thunder, tandis que Zaccharie Risacher a retrouvé de l’allant malgré la crise d’Atlanta et que Sidy Cissoko continue de monter en puissance avec Portland.
|
00h00
Résumé
Écouter
Moussa Diabaté roi du rebond face au Thunder, Cissoko et Risacher très productifs

Moussa Diabaté a été dominant au rebond face au champion en titre, OKC

Crédit photo : © Alonzo Adams-Imagn Images

Huit Français étaient sur les parquets NBA ce lundi 5 janvier, avec des fortunes diverses. De la prestation XXL au rebond de Moussa Diabaté à Oklahoma City aux progrès constants de Sidy Cissoko à Portland, en passant par le regain offensif de Zaccharie Risacher, tour d’horizon d’une nuit contrastée pour les Tricolores.

NBA – Journée 6012026
06/01/2026
DET Detroit Pistons
121 90
NYK New York Knicks
BOS Boston Celtics
115 101
CHI Chicago Bulls
TOR Toronto Raptors
118 100
ATL Atlanta Hawks
HOU Houston Rockets
100 97
PHO Phoenix Suns
OKC Oklahoma City Thunder
97 124
CHA Charlotte Hornets
PHI Philadelphia 76ers
124 125
DEN Denver Nuggets
POR Portland Trail Blazers
137 117
UTA Utah Jazz
LAC LA Clippers
103 102
GSW Golden State Warriors

Zaccharie Risacher retrouve des couleurs malgré la crise d’Atlanta

Dans un contexte collectif compliqué pour Atlanta, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a tenu son rang face à Toronto. L’ailier de 20 ans a compilé 16 points à 7/11 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes en seulement 22 minutes, terminant deuxième meilleur scoreur de son équipe. Sorti pour six fautes dans le dernier quart-temps, il a néanmoins montré une agressivité offensive bienvenue alors que les Hawks traversent une période délicate, avec neuf défaites sur les onze derniers matches.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
16
PTS
4
REB
4
PDE
Logo NBA
TOR
118 100
ATL

Peu de temps de jeu pour Yabusele, Diawara et Dadiet à Detroit

Le large succès des Pistons face aux Knicks (121-90) n’a pas vraiment permis aux Français de New York de s’exprimer. Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) a terminé avec 3 rebonds et 2 passes en 8 minutes, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) n’a tenté qu’un seul tir en 5 minutes, tandis que Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) a inscrit 2 points, avec 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 4 minutes.

Moussa Diabaté impérial au rebond face au Thunder

Face à Oklahoma City, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a encore livré une prestation dans son registre de prédilection. Le pivot français a compilé 9 points, 12 rebonds dont 6 offensifs, et 5 passes décisives en 29 minutes, pesant constamment dans la raquette. Sa domination au rebond a grandement contribué à la victoire nette de Charlotte (124-97), face à un Thunder pourtant leader de la ligue. Une rentrée convaincante après deux matches manqués pour une blessure au poignet.

LIRE AUSSI

Dans cette rencontre, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) s’est contenté d’un apport discret, sans prendre de tir mais en captant 6 rebonds.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
9
PTS
12
REB
5
PDE
Logo NBA
OKC
97 124
CHA

Sidy Cissoko confirme sa montée en puissance à Portland

Parmi les belles surprises françaises de la saison, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) continue de gagner du crédit. En sortie de banc contre Utah, l’arrière de 21 ans a cumulé 14 points à 5/8 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 25 minutes. Portland s’est largement imposé (137-117), et le Français confirme sa place grandissante dans la rotation.

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
14
PTS
0
REB
2
PDE
Logo NBA
POR
137 117
UTA

A ses côtés, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a été plus discret avec 4 points à 2/5, 2 rebonds et 1 passe décisive en 19 minutes.

Nicolas Batum solide dans la victoire des Clippers

Enfin, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a apporté sa polyvalence habituelle lors du court succès des Clippers face aux Warriors (103-102). En 23 minutes, l’ailier a terminé avec 6 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception, dans un match au scénario tendu jusqu’au bout.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
