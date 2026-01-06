Moussa Diabaté roi du rebond face au Thunder, Cissoko et Risacher très productifs

Huit Français étaient sur les parquets NBA ce lundi 5 janvier, avec des fortunes diverses. De la prestation XXL au rebond de Moussa Diabaté à Oklahoma City aux progrès constants de Sidy Cissoko à Portland, en passant par le regain offensif de Zaccharie Risacher, tour d’horizon d’une nuit contrastée pour les Tricolores.

Zaccharie Risacher retrouve des couleurs malgré la crise d’Atlanta

Dans un contexte collectif compliqué pour Atlanta, Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) a tenu son rang face à Toronto. L’ailier de 20 ans a compilé 16 points à 7/11 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes en seulement 22 minutes, terminant deuxième meilleur scoreur de son équipe. Sorti pour six fautes dans le dernier quart-temps, il a néanmoins montré une agressivité offensive bienvenue alors que les Hawks traversent une période délicate, avec neuf défaites sur les onze derniers matches.

Peu de temps de jeu pour Yabusele, Diawara et Dadiet à Detroit

Le large succès des Pistons face aux Knicks (121-90) n’a pas vraiment permis aux Français de New York de s’exprimer. Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) a terminé avec 3 rebonds et 2 passes en 8 minutes, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) n’a tenté qu’un seul tir en 5 minutes, tandis que Pacôme Dadiet (2,03 m, 20 ans) a inscrit 2 points, avec 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 4 minutes.

Moussa Diabaté impérial au rebond face au Thunder

Face à Oklahoma City, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a encore livré une prestation dans son registre de prédilection. Le pivot français a compilé 9 points, 12 rebonds dont 6 offensifs, et 5 passes décisives en 29 minutes, pesant constamment dans la raquette. Sa domination au rebond a grandement contribué à la victoire nette de Charlotte (124-97), face à un Thunder pourtant leader de la ligue. Une rentrée convaincante après deux matches manqués pour une blessure au poignet.

Dans cette rencontre, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) s’est contenté d’un apport discret, sans prendre de tir mais en captant 6 rebonds.

Sidy Cissoko confirme sa montée en puissance à Portland

Parmi les belles surprises françaises de la saison, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) continue de gagner du crédit. En sortie de banc contre Utah, l’arrière de 21 ans a cumulé 14 points à 5/8 aux tirs (dont 4/5 à 3-points), 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 25 minutes. Portland s’est largement imposé (137-117), et le Français confirme sa place grandissante dans la rotation.

A ses côtés, Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a été plus discret avec 4 points à 2/5, 2 rebonds et 1 passe décisive en 19 minutes.

Nicolas Batum solide dans la victoire des Clippers

Enfin, Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a apporté sa polyvalence habituelle lors du court succès des Clippers face aux Warriors (103-102). En 23 minutes, l’ailier a terminé avec 6 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception, dans un match au scénario tendu jusqu’au bout.