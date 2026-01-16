Recherche
NBA

Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami

Anfernee Simons livre sa meilleure performance sous le maillot des Celtics avec 39 points pour mener Boston à une victoire de prestige 119-114 face à Miami après avoir été menés de 19 points.
00h00
Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami

Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points – son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts

Crédit photo : © Brian Fluharty-Imagn Images

Anfernee Simons a offert du spectacle jeudi soir au Kaseya Center. Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points – son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts – pour porter son équipe vers une victoire arrachée 119-114 face au Miami Heat. Cette performance exceptionnelle a permis aux Celtics de mettre fin à une série de deux défaites consécutives.

PROFIL JOUEUR
Anfernee SIMONS
Poste(s): Arrière
Taille: 190 cm
Âge: 26 ans (08/06/1999)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
14,1
#110
REB
2,4
#309
PD
2,6
#149

Une remontée spectaculaire orchestrée par le banc de Boston

Les Celtics ont connu un début de match cauchemardesque, accusant jusqu’à 19 points de retard en première mi-temps et 13 points dans le troisième quart-temps. Miami avait pris les devants grâce à un 15-0 dévastateur après les premiers paniers de Sam Hauser, menant rapidement 28-9 et forçant Joe Mazzulla à prendre deux temps-morts.

« Je suis simplement entré en étant agressif, en donnant au match ce dont il avait besoin », a déclaré Simons dans une interview d’après-match avec NBC Sports Boston. « C’est ce qui est formidable avec ce groupe, c’est qu’un homme peut être en difficulté, mais nous avons beaucoup de gars pour venir nous relever et prendre le relais de cette façon. Ce soir, c’était ma soirée. »

La remontée des Celtics s’est amorcée grâce à leur banc. Simons a inscrit 11 points dans les cinq dernières minutes du premier quart-temps avec trois paniers à 3-points et une faute provoquée. Luka Garza a également contribué avec un 3-points et un panier en seconde chance, tandis que Jordan Walsh s’est montré précieux au rebond offensif avec trois unités durant ses six premières minutes.

Simons entre dans l’histoire des Celtics

Les 39 points de Simons représentent le quatrième total le plus élevé jamais réalisé par un remplaçant des Celtics, derrière les 47 points de Larry Bird en 1985, les 43 de Payton Pritchard en mars dernier et les 41 de Todd Day en 1995. C’est également le record pour un joueur du banc de Boston en déplacement.

« Je pense qu’il a été formidable », a confié Mazzulla aux journalistes. « Le scoring, c’est ce qu’il a fait la plupart de sa carrière, mais pour moi, c’est juste la façon dont il a défendu. Il a eu un contre, quelques rebonds dans le trafic, il a été physique en attaque. Juste un match complet. »

Jaylen Brown, de retour après avoir manqué le match contre Indiana pour spasmes lombaires, a ajouté 27 points malgré un début difficile (9/24 aux tirs). Sam Hauser a inscrit le 3-points décisif du quatrième quart-temps pour donner l’avantage à Boston 101-100, terminant avec 17 points. Les Celtics poursuivront leur road trip de quatre matchs samedi soir à Atlanta, où ils retrouveront leur ancien coéquipier Kristaps Porzingis.

NBA
NBA
