Cade Cunningham a maintenu les Pistons en vie dans leur série face au Magic avec une performance historique dans ce Game 5. Auteur de 45 points, le meneur a signé un record de franchise dans un match crucial remporté 116-109.

Detroit respire encore. Menés 3-1 dans leur série face à Orlando, les hommes de J. B. Bickerstaff ont évité l’élimination grâce à une victoire au Little Caesars Arena. Au cœur de cette performance salvatrice, un duel époustouflant entre deux anciens premiers choix de draft : Cunningham et Banchero.

Cunningham renverse tout dans le money-time

Le franchise player du Michigan a livré le match de sa carrière au moment où son équipe en avait le plus besoin. Le meneur a établi un nouveau record de franchise en playoffs avec 45 points, dépassant les 44 points de Dave Bing en 1968. Sa performance remarquable (13/23 aux tirs, 5/8 à 3-points, 14/14 aux lancers-francs) a été ponctuée par un tir clutch décisif à 32 secondes de la fin.

« Nous nous sommes creusé un trou et maintenant il est temps de remonter. Nous sommes à notre meilleur niveau quand nous avons le dos au mur. On sait que ce sera une bataille difficile, nous nous sommes mis dans un grand trou. Ce sera dur d’en sortir, mais nous avons fait le travail ce soir. »

Le All-Star de 24 ans avait connu des difficultés dans les moments cruciaux lors des matchs précédents, il a su se montrer décisif sur son parquet. Avec 27 points en première mi-temps, dont 20 dans le seul deuxième quart-temps, Cunningham a donné le ton d’entrée de jeu : « Je ne veux pas que la saison se termine maintenant, alors je dois tout donner. »

Dans son sillage, Tobias Harris a apporté un soutien précieux avec 23 points et 8 rebonds, permettant aux siens de tenir jusqu’au bout.

CADE CUNNINGHAM IS CLUTCH 💰 pic.twitter.com/uFFVKGs9Zz — SportsCenter (@SportsCenter) April 30, 2026

Banchero répond, mais le Magic craque

En face, l’ailier-fort d’Orlando a répondu coup pour coup avec également 45 points (17/31 aux tirs, 6/11 à 3-points), égalant sa meilleure performance en playoffs. Le Floridien a particulièrement brillé dans le dernier quart-temps avec 18 points, maintenant son équipe au contact jusqu’aux dernières secondes.

Mais ses difficultés sur la ligne des lancers-francs ont coûté cher : 7 échecs sur 12 tentatives, dans un match perdu de sept points. « Si nous marquons nos lancers-francs, nous avons une vraie chance de gagner le match. Nous avons perdu de sept points et raté 14 lancers-francs. C’est le match. »

Sorti du banc, Anthony Black a lui aussi pesé avec 19 points pour Orlando, mais son apport n’a pas suffi à contenir la furia des locaux.

Cette rencontre marque seulement la deuxième fois dans l’histoire de la NBA que deux adversaires inscrivent au moins 45 points chacun dans un même match de playoffs.

Malgré cette défaite, les joueurs de Jamahl Mosley conservent l’avantage (3-2) et auront une nouvelle occasion de conclure vendredi soir à domicile. De leur côté, les Pistons tenteront de raviver un souvenir marquant : en 2003, ils étaient devenus la première tête de série numéro 1 à remonter un déficit de 3-1 face à une huitième… déjà contre cette même équipe.