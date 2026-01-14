Recherche
NBA

Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?

Les Celtics pourraient frapper fort en récupérant la star des Grizzlies. Alors que Memphis semble prêt à échanger Ja Morant, c'est Jaren Jackson Jr. qui pourrait finalement quitter le Tennessee pour rejoindre Boston dans un transfert surprise.
00h00
Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?

Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle

Crédit photo : © Brad Mills-Imagn Images

Un échange qui bouleverserait la course au titre

Le scénario de trade envisagé verrait Boston récupérer Jaren Jackson Jr. et John Konchar, tandis que Memphis obtiendrait Anfernee Simons, Sam Hauser, Hugo González, Jordan Walsh, ainsi que les choix de draft 2027 et 2031, plus un échange de choix en 2032.

Pour les Celtics, Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle. Avec Jaylen Brown en course pour le MVP et Jayson Tatum qui travaille son retour après sa blessure au tendon d’Achille, Boston cherche à renforcer une rotation intérieure affaiblie par les départs de Kristaps Porzingis, Al Horford et Luke Kornet l’été dernier.

Jackson offrirait une polyvalence défensive exceptionnelle, capable de gérer aussi bien les changements en périphérie que la protection de la raquette. Son profil de tireur à 3-points s’intégrerait parfaitement dans le système de Joe Mazzulla, tout en apportant une finition solide près du cercle.

Memphis face à un dilemme stratégique

Du côté des Grizzlies, la situation est plus complexe. Selon John Hollinger de The Athletic, ancien membre du front office de Memphis, « Jackson reste une pièce centrale » de l’organisation. Cependant, les perspectives d’avenir de l’équipe soulèvent des interrogations légitimes.

PROFIL JOUEUR
Jaren JACKSON JR.
Poste(s): Pivot / Ailier Fort
Taille: 208 cm
Âge: 26 ans (15/09/1999)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
18,5
#62
REB
5,5
#95
PD
1,9
#202

Avec un effectif composé principalement de joueurs expérimentés et quelques jeunes talents à potentiel, Memphis peine à identifier une voie claire. Les rookies Cedric Coward et Jaylen Wells ont tous deux dépassé les 22 ans avant le début de saison, tandis que Zach Edey aura 24 ans avant la fin des playoffs.

Ce trade permettrait aux Grizzlies d’accumuler des choix de draft précieux, notamment ceux de 2031 et 2032 qui pourraient s’avérer très intéressants selon l’évolution future des Celtics. González et Walsh auraient également l’opportunité de s’exprimer davantage qu’à Boston, tandis que Simons et Hauser apporteraient de l’adresse extérieure.

Cette transaction hypothétique illustre parfaitement les dilemmes auxquels font face les deux franchises : Boston cherche à maximiser sa fenêtre de titre avec Brown et Tatum, tandis que Memphis doit décider de miser sur Jackson pour l’avenir ou de préférer reconstruire plus largement.

