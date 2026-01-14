Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?

Le meneur de Dallas pourrait faire son retour après le All-Star Game, près d'un an après sa blessure au genou. Les Mavericks restent patients malgré leur position délicate au classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?

L’absence d’Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.

Crédit photo : © Jerome Miron-Imagn Images

Les Dallas Mavericks continuent d’attendre le retour de Kyrie Irving, mais l’horizon s’éloigne progressivement. Initialement espéré en début d’année 2026, le meneur vedette pourrait finalement ne reprendre la compétition qu’après le All-Star Break, selon les dernières informations.

Une rééducation qui progresse mais sans précipitation

Selon Grant Afseth de Dallas Hoops Journal, aucune indication ne laisse penser qu’Irving sera mis au repos pour le reste de la saison. L’attente la plus réaliste serait désormais un retour après la pause du All-Star Game. Irving s’était déchiré le ligament croisé antérieur le 3 mars 2025, et le premier match des Mavericks après le All-Star Break aura lieu le 20 février, soit juste avant la barre des 12 mois.

Le travail sur le terrain d’Irving montre des progrès encourageants. Il participe désormais à des entraînements complets, se déplace avec fluidité et change de direction sans hésitation. Cependant, cela ne signifie pas qu’une autorisation médicale soit imminente, mais confirme que la rééducation avance dans la bonne direction.

Irving reste cohérent dans son discours : « Aucun calendrier ne sera parfait. Il faut juste prendre son temps », avait-il déclaré plus tôt cette saison. Cette philosophie demeure le plan directeur de son retour.

Dallas en difficulté sans sa star

L’absence d’Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas. Les Mavericks occupent actuellement la 12ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 25 défaites. Depuis le 4 mars, soit le lendemain de la blessure d’Irving, l’équipe affiche un terrible bilan de 21 victoires pour 38 défaites.

LIRE AUSSI

Sans Kyrie, l’attaque des Mavs perd un créateur d’élite, capable d’inventer des points dans les moments difficiles et de servir de plan B crucial dans les fins de match serrées. Son retour serait également bénéfique à Cooper Flagg, qui pourrait retrouver son poste naturel dans les ailes.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
NM1
00h00Après un crochet par Challans, Cheick Sekou-Conde retrouve la NM1
Fabrice Lefrançois et Cholet jouent la suite de leur saison de BCL ce mercredi chez le Tofas Bursa
Basketball Champions League
00h00Cholet joue une « finale » à Bursa : « Gagner là-bas serait un exploit »
À l’étranger
00h0044 d’évaluation en 23 minutes : Jean-Marc Pansa cartonne en Azerbaïdjan
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama vante… Le Portel devant les médias américains : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
EuroLeague
00h00Sarunas Jasikevicius prolonge trois ans avec le Fenerbahçe
EuroCup
00h00Frédéric Fauthoux est le meilleur coach de l’EuroCup selon les GM de la compétition
EuroCup
00h00Un ancien MVP du All-Star Game quitte l’EuroLeague pour la lanterne rouge du championnat grec
À seulement 18 ans, Bastien Grasshoff franchit les étapes à une vitesse impressionnante.
Betclic ELITE
00h00ITW Bastien Grasshoff, la surprise du Mans : « Si on m’avait dit que j’en serais là, je n’y aurais pas cru ! »
Leaders Cup
00h00Les chapeaux du tirage au sort de la Leaders Cup sont connus, verdict imminent
1 / 0
Livenews NBA
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 blocks en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle
NBA
00h00Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama vante… Le Portel devant les médias américains : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jaylen Browna pesté contre l'arbitrage après la défaite de Boston face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA
Joe Mazzulla s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de Boston chez les Indiana Pacers, et la NBA lui donne raison
NBA
00h00La NBA valide les critiques de Mazzulla : l’écran de Siakam était illégal
NBA
00h00Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama
Spoelstra avait acquis le statut d'entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich
NBA
00h00Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain
L'agent de LeBron estime que ce trade serait bénéfique pour toutes les parties.
NBA
00h00Rich Paul propose un trade Austin Reaves contre Jaren Jackson Jr pour les Lakers
1 / 0