Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?

Les Dallas Mavericks continuent d’attendre le retour de Kyrie Irving, mais l’horizon s’éloigne progressivement. Initialement espéré en début d’année 2026, le meneur vedette pourrait finalement ne reprendre la compétition qu’après le All-Star Break, selon les dernières informations.

Une rééducation qui progresse mais sans précipitation

Selon Grant Afseth de Dallas Hoops Journal, aucune indication ne laisse penser qu’Irving sera mis au repos pour le reste de la saison. L’attente la plus réaliste serait désormais un retour après la pause du All-Star Game. Irving s’était déchiré le ligament croisé antérieur le 3 mars 2025, et le premier match des Mavericks après le All-Star Break aura lieu le 20 février, soit juste avant la barre des 12 mois.

Kyrie Irving is expected to return after the All-Star break, per @DALHoopsJournal “While the Mavericks have not publicly communicated a return timetable for Irving, sources tell https://t.co/9ddvLmNMup there has been no indication he will be shut down for the season. Instead,… pic.twitter.com/pyzp43Y39a — NBACentral (@TheDunkCentral) January 13, 2026

Le travail sur le terrain d’Irving montre des progrès encourageants. Il participe désormais à des entraînements complets, se déplace avec fluidité et change de direction sans hésitation. Cependant, cela ne signifie pas qu’une autorisation médicale soit imminente, mais confirme que la rééducation avance dans la bonne direction.

Irving reste cohérent dans son discours : « Aucun calendrier ne sera parfait. Il faut juste prendre son temps », avait-il déclaré plus tôt cette saison. Cette philosophie demeure le plan directeur de son retour.

Dallas en difficulté sans sa star

L’absence d’Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas. Les Mavericks occupent actuellement la 12ème place de la Conférence Ouest avec un bilan de 14 victoires pour 25 défaites. Depuis le 4 mars, soit le lendemain de la blessure d’Irving, l’équipe affiche un terrible bilan de 21 victoires pour 38 défaites.

Sans Kyrie, l’attaque des Mavs perd un créateur d’élite, capable d’inventer des points dans les moments difficiles et de servir de plan B crucial dans les fins de match serrées. Son retour serait également bénéfique à Cooper Flagg, qui pourrait retrouver son poste naturel dans les ailes.