Oleksandr Lypovyy vers Fos-Provence, un international ukrainien en Pro B

L’info a de quoi surprendre au regard du statut de l’intéressé : Oleksandr Lypovyy, cadre de la sélection ukrainienne pendant plus de 10 ans et quart de finaliste d’EuroCup sous les couleurs de Prometey l’an dernier (6,9 points, 2,0 rebonds et 1,0 passe décisive en 20 minutes de temps de jeu moyen) devrait en effet rejoindre Fos-Provence et le championnat de France de Pro B la saison prochaine selon nos informations.

Une signature de poids pour le club bucco-rhodanien, relégué en Pro B en 2023 et sauvé in extremis d’une nouvelle descente en Nationale 1 au printemps dernier (16ème), qui correspond aux habitudes de Rémi Giuitta, adepte des joueurs expérimentés. Formé au BC Kiev, passé par le BC Donetsk au début de sa carrière avant de sillonner l’Europe (Hongrie, Grèce, Estonie, …), Lypovyy vivra sa 14ème saison professionnelle sur les bords de la Méditerranée et figurera parmi les CV les plus ronflants de la division. Double champion de Lettonie-Estonie avec Prometey (où le club est exilé depuis le début de la guerre en Ukraine), l’ancien ailier de Patras a ainsi participé à quatre EuroBasket et une Coupe du Monde avec l’Ukraine.

Après les prolongations de contrat de Mathieu Wojciechowski (2,03 m, 31 ans), Robert Turner III (1,90 m, 31 ans) et Junior Etou (2,03 m, 30 ans), l’ailier ukrainien est la seconde recrue estivale du champion de France de Pro B 2021 après Lucas Bourhis (1,75 m, 24 ans) (Lille) le mois dernier.