Villeneuve d’Ascq sacré : « Une grande satisfaction d’être là malgré les problématiques de la saison »

Dix ans après son premier sacre européen, le club de Villeneuve d’Ascq, l’ESBVA-LM, a de nouveau soulevé l’EuroCup féminine. Déjà victorieuses à l’aller à Ferrol, les Guerrières ont achevé le travail ce mercredi dans une salle du Palacium incandescente (84-70). Une soirée de consécration pour toute une équipe, un staff, un club… et deux visages rayonnants au coup de sifflet final : Maxime Bézin et Carla Leite.

Bézin : « On a répondu à nos détracteurs »

Ému, le coach nordiste a savouré ce moment à sa manière : seul, quelques instants, en tribunes. « Cela fait 20 ans que mon père est décédé. Si aujourd’hui je suis dans le basket et à ce niveau là, c’est grâce à lui, pour lui », a confié Maxime Bézin, très touché par cette victoire. Il n’a pas manqué de souligner la performance collective d’un groupe « qui a toujours cru en lui malgré les aléas ». A son arrivée en janvier, il avait déjà fait part de son envie de remporter l’EuroCup :

« J’espère que personne ne me croira la prochaine fois que je le dirai. J’ai dit que ça faisait partie des raisons pour lesquelles je venais à Villeneuve, qu’il y avait une culture de la victoire ici à l’ESBVA – montrée ce mercredi – et c’est vraiment une grande satisfaction d’être là où on en est malgré toutes les problématiques qu’on a pu rencontrer pendant la saison. Beaucoup de gens ont dit qu’on avait deux visages différents. On n’a pas deux visages différents, c’est simplement qu’il y a une compétition qui a commencé en janvier qui s’appelle l’EuroCup avec une équipe qui était quasiment au complet et une compétition qui a commencé en septembre qui s’appelle La Boulangère Wonderligue où en l’occurrence l’effectif n’était pas au complet. Donc quand j’entends les questions de pourquoi on en est là aujourd’hui en EuroCup ? Simplement parce qu’il y a un effectif qui a fait une compétition au complet et une compétition qui a fait avec un effectif qui n’a pas été complet pendant une grande partie de la saison. La différence est là. Maintenant, je pense qu’on a répondu à nos détracteurs en montrant que l’ESBVA est toujours là, avec toutes ses joueuses, avec tout son staff, avec toutes les personnes qui sont dans les bureaux, qui travaillent dans l’ombre et qui ont organisé quelque chose de remarquable ce (mercredi) soir. Et tout ça, c’est aussi pour eux. Ils le méritent. Ils méritent qu’on puisse leur donner un peu le sourire ce soir parce qu’ils n’ont pas toujours eu le sourire dans les bureaux, compte tenu de nos résultats. »

Par ailleurs lucide, le technicien limougeaud a aussi salué le travail de l’ombre de son staff : « Ce que j’ai dit aux filles avant le match, c’est qu’on était à la mi-temps. On a mis en place un plan, on l’a respecté. Et au final, Ferrol a perdu le fil du match. »

Carla Leite : « Je ne réalise pas encore, mais je suis venue ici pour ça »

Meneuse de la finale, MVP de la soirée, Carla Leite (1,75 m, 20 ans) a marqué les esprits. Survoltée sur le parquet, la jeune internationale tricolore a offert sa première grande ligne à son palmarès : « Je ne réalise pas encore, avec la fête et tout. Mais je suis venue à Villeneuve pour gagner un titre, donc c’est chose faite. »

Elle a rendu hommage à ses coéquipières et au public du Palacium : « L’ambiance était incroyable. Quand je vois que la foule est agitée, ça me donne de l’énergie. Le fait de leur procurer de l’émotion, ça m’en procure aussi. » Et sur son duo avec Shavonte Zellous, véritable détonateur du début de match : « Ce qu’elle a fait pour moi… Elle est incroyable. »

Carla Leite a aussi souligné la sérénité transmise par son coach : « Max a été super calme. Il nous a pas mis de pression, juste les bons mots. Ça nous a rassurées. »

Et maintenant ?

La question brûlante demeure : ce sacre européen suffira-t-il pour ouvrir les portes de l’EuroCup à l’ESBVA-LM la saison prochaine, alors que le club ne jouera pas les playoffs de LBWL ? « On va devoir taper à quelques portes », a glissé Maxime Bézin, qui espère que ce titre pourra convaincre les instances européennes. En attendant, Villeneuve devra finir sa saison régulière en beauté face à Lattes-Montpellier, avant de disputer les play-downs.