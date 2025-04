De l’espoir à la désillusion : Cholet et Dijon craquent aux portes de la finale de FIBA Europe Cup

À quelques minutes près, une finale 100% française, historique en Coupe d’Europe, tendait les bras au clan tricolore ce mercredi 2 avril. Mais finalement, ni les supporters choletais, ni les fans dijonnais, n’auront l’occasion de vivre une finale de Coupe d’Europe en 2025. Cholet Basket et la JDA Dijon, dans des scénarios de fin de match tragiques, ont vu cette belle perspective s’envoler, pour la plus grande joie du PAOK Salonique et de Bilbao.

Which black & white side will emerge victorious? ⚫⚪@bilbaobasket ⚔️ @PAOKbasketball for the #FIBAEuropeCup 2025 🏆 — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 2, 2025

Cholet tenait sa qualification à 1,8 seconde près

À très exactement 1,8 seconde, Cholet tenait son retour en finale de la FIBA Europe Cup, deux ans après sa désillusion contre les Polonais de Wloclawek. Cette fois, c’est en demi-finale que tout s’arrête pour CB, avec une déception certainement tout aussi importante pour le peuple choletais. Car face au PAOK Salonique, l’équipe de Fabrice Lefrançois avait neuf orteils en finale d’une nouvelle Coupe d’Europe… avant que Frank Bartley ne vienne tirer le tapis sous les pieds des Maugeois au dernier moment !

Sur une ultime balle d’égalisation, le meneur du PAOK Salonique a inscrit un tir à valeur de victoire. Alors que CB menait encore de deux points à 1,8 seconde la fin du temps réglementaire (et même de trois points en ajoutant le maigre avantage du match aller), le joueur américain a inscrit un invraisemblable tir à 3-points à 45°, en déséquilibre, pour arracher une prolongation inespérée. Derrière, malgré tous les efforts de Cleveland Melvin, c’est l’équipe de Massimo Cancellieri qui a fini par s’imposer sur un tir de Jacob Grandison (88-90), pour un petit point sur l’ensemble des deux rencontres de cette demi-finale.

PAOK WITH A BUZZER BEATER THREE TO TIE THE SEMI-FINAL AND SEND IT TO OT ⚫⚪#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/svnYZvINbv — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 2, 2025

« Nous nous sommes endormis sur la fin »

« Nous avons fait un bon match, mais nous nous sommes endormis sur la fin », regrettait T.J. Campbell au micro de Ouest-France, le regard à la fois vide et humide au moment de quitter le parquet de la Meilleraie. Que de déception en effet pour Cholet, qui avait parfaitement su renverser les débats dans cette demi-finale retour. Après un départ compliqué à la Meilleraie (11-24, puis 29-42), Gérald Ayayi et ses partenaires ont complètement asphyxié le PAOK Salonique. De la 16e à la 28e minutes, le club des Mauges a infligé une série de 34 points à 7 aux Grecs, reprenant ainsi complètement la main sur la partie et sur son destin vers une finale de FIBA Europe Cup.

Mais à l’entame des dix dernières minutes, les joueurs de Massimo Cancellieri n’avaient pas dit leur dernier mot, infligeant un 14-0 aux Choletais pour revenir totalement dans la partie (66-70, 35′). Et l’acharnement grec a payé jusqu’au bout, même quand on les croyait battus à quelques secondes du buzzer du temps réglementaire…

L’effrondrement de la JDA Dijon à Bilbao

