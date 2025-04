Le Pôle France aux finales NGT de l’EuroLeague, avec l’Overtime Elite et le Real Madrid comme adversaires

Le Pôle France va participer au tournoi final de la Next Generation Team (NGT). Il sera le seul club représentant le clan français grâce à sa victoire à l’ANGT de Belgrade (Serbie).

Comme de coutume, les finales vont se dérouler ) Abou Dhabi, au cours du Final Four de l’EuroLeague (22 au 24 mai 2025). Le Centre Fédéral tentera cette fois de s’offrir le titre européen, après avoir perdu d’un point (85-84) la saison passée à Berlin contre le Real Madrid.

La formation de François Peronnet retrouvera d’ailleurs le club madrilène en phase de groupes, en plus du Zalgiris Kaunas et de l’équipe Overtime ELITE (programme de développement pour les 16-20 ans aux États-Unis). Ce tournoi NGT est organisé pour la 2e fois au Moyen-Orient, après celui des qualifications 2023-24 à Dubaï. Pour cette ville, c’est une grande première, car elle participera aussi à la compétition. Au contraire d’une Select Team, rassemblant des joueurs de diverses nationalités dont souvent plusieurs Français, qui disparaît pour cette édition 2025

L’intégralité des huit équipes participantes à ces finales sont les suivantes : le Pôle France, Overtime Élite, Dubai, le Real Madrid, le FC Barcelone, Olimpia Milan, Mega SuperBet Belgrade et Zalgiris Kaunas.

The best young hoopers on the planet are ready to compete🏀

2024-25 NextGen Finals Teams and Calendar Announced🏆#NextGenEuroLeague #adidasbasketball pic.twitter.com/0Zfb64Vz3B

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 2, 2025