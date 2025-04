Melvyn Ebonkoli entre dans le portail des transferts NCAA

Melvyn Ebonkoli (1,99 m, 23 ans) quitte Kansas City. L’intérieur français, auteur d’une saison solide chez les Roos avec 6,8 points et 5,2 rebonds de moyenne à 50% de réussite aux tirs, a officialisé son entrée dans le portail des transferts NCAA. Le Francilien, passé par Le Mans, Putnam Science Academy et Missouri State, poursuit son parcours aux États-Unis, à la recherche d’un nouveau projet.

Natif de Trappes (Yvelines), Melvyn Ebonkoli a grandi dans les rangs du MSB, en plus de faire partie des équipes de France jeunes aux côtés de Théo Maledon et Killian Hayes. Ensemble, ils ont été sacrés champions d’Europe U16 en 2017 avant de décrocher une médaille d’argent lors du Mondial U17 en 2018.

Parti aux États-Unis en 2019, il a d’abord rejoint le lycée de Putnam Science Academy (Connecticut), réputé pour sa filière basket, avant d’intégrer Missouri State. Très peu utilisé lors de sa première saison NCAA (5 apparitions), il a ensuite été redshirt. En 2022-2023, il s’est relancé à l’Independence Community College où il s’est imposé comme un joueur de devoir, notamment au rebond.

Melvyn Ebokonli 🇫🇷 (Kansas City Roos) tonight against Denver 🇺🇸

18 points (64.3% FG)

6 rebounds

2 steals

Melvyn played a key role in his team’s victory, making an impact on both ends of the floor. Offensively, he had a strong performance with 18 points, finishing at the rim… pic.twitter.com/MWQxfpVowO

— Scouting lab (@scouting_lab) February 28, 2025