Clarence Nadolny courtisé, l’Élan Chalon en pôle ?

Déjà sollicité par plusieurs clubs de Betclic ELITE en 2024, Clarence Nadolny (1,92 m, 24 ans) avait failli rejoindre l’ESSM Le Portel. Finalement, l’enfant de Montreuil est resté à Rouen, en Pro B. Mais cet été, l’arrière/meneur devrait bien franchir le cap de la première division française. Plusieurs clubs se sont manifestés, notamment au meilleur niveau hexagonal. Parmi eux, l’Élan Chalon a de sérieux arguments pour le faire venir selon nos informations. Il serait notamment associé au meneur Matheo Leray (1,90 m, 22 ans), dont l’arrivée est attendue.

Arrière très agressif des deux côtés du parquet, athlétique, capable de prendre feu derrière l’arc, cet ancien spécialiste défensif de l’Université de Texas Tech est de plus en plus complet. Cette saison, il tourne à 13,6 points à 41,5% de réussite aux tirs (dont 32,4% à 3-points), 2,8 rebonds, 3,4 passes décisives en moins de 25 minutes après 24 matchs joués. Sous les ordres d’Elric Delord, l’ancien joueur d’Andrézieux pourrait former un duo de joueurs formés localement (JFL) de la génération avec Yohan Choupas (1,93 m, 25 ans). Ce dernier dispose d’une deuxième année de contrat.

Sur la ligne arrière, l’arrivée potentielle de Clarence Nadolny ne devrait pas faire d’ombre à un autre combo-guard, le jeune Akram Naji (1,93 m, 18 ans). En effet, l’Élan Chalon envisage fortement de prêter son jeune meneur/arrière, afin qu’il bénéficie de plus de responsabilités.