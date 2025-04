Gran Canaria d’Albicy, Pelos et Ngouama en finale après avoir sorti Bahcesehir et Axel Bouteille

Déjà titré en 2023, Gran Canaria s’offre une nouvelle finale d’EuroCup après avoir gagné chez le Bahcesehir Koleji Istanbul 76-72 lors d’un match 3 à haute tension. Une performance marquante pour les Français Andrew Albicy, capitaine exemplaire, Mehdy Ngouama, qui va tenter un doublé historique, et Pierre Pelos, précieux en sortie de banc.

Une victoire construite au mental

Les Canariens n’ont pas craqué dans une atmosphère bouillante en Turquie. Porté par Caleb Homesley (19 points), Gran Canaria a fait la différence dans le money time. L’arrière américain a d’ailleurs scellé la rencontre d’un tir primé à 1 minute 40 de la fin (73-71), avant de finir le travail sur la ligne des lancers.

Dans un match serré de bout en bout (18-19 à la fin du premier quart, 41-42 à la mi-temps), Andrew Albicy (7 points à 2/7, 2 rebonds et 4 passes décisives en 29 minutes) a montré l’exemple en attaque comme en défense, avec plusieurs tirs importants dans le 3e quart. Pierre Pelos (8 points à 3/4 aux tirs et 2 rebonds en 21 minutes) a également contribué au succès espagnol avec deux tirs primés dans la dernière période, pour porter le score à 70-65. Utilisé 11 minutes, Mehdy Ngouama est resté muet (0 point à 0/2 et 2 rebonds).

Du côté turc, Axel Bouteille a été bien discret par rapport à ses standards (5 points à 2/4 et 1 rebond en 20 minutes), tandis que Jaleen Smith a bien tenté de ramener son équipe (22 points), sans succès. Bahcesehir, jusque-là invaincu à domicile cette saison, encaisse une première défaite au pire moment.

Un troisième acte décisif

Après une égalisation in extremis dans le match 2 grâce à un 3+1 de Homesley, Gran Canaria a su gérer la pression pour inverser la tendance. Le collectif bien huilé de Jaka Lakovic a confirmé son savoir-faire avec 12 tirs à 3-points réussis, une rigueur défensive de tous les instants, et un mental d’acier.

Le club espagnol rejoint Hapoel Tel-Aviv en finale. Les Israéliens ont eux aussi arraché leur qualification sur le fil face à Valence (94-92), avec un duo Blakeney-Foster irrésistible.