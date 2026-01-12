Recherche
G League

Olivier Sarr empile encore en G-League et mène les Raptors 905 vers un large succès

G-League - Olivier Sarr a encore livré une prestation très solide en G-League ce dimanche, confirmant sa montée en puissance avec les Raptors 905 après son long retour de blessure. L'intérieur a compilé 24 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 2 contres dans la large victoire des siens 118-73.
Olivier Sarr empile encore en G-League et mène les Raptors 905 vers un large succès

Olivier Sarr et les Raptors 905 dominent le début de saison de G-League

Crédit photo : Raptors 905

24 points, voilà quasiment 22 mois qu’Olivier Sarr (2,08 m, 26 ans) n’avait pas marqué autant en match officiel. Il faut dire le pivot français sort d’une saison blanche, mais il a tout simplement battu ce dimanche son record de points de la saison. Le grand frère d’Alexandre Sarr a compilé 24 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 2 contres dans la victoire très large de son équipe, les Raptors 905, contre le Birmingham Squadron (118-73), la franchise affiliée G-League des New Orleans Pelicans.

Olivier SARR
Olivier SARR
24
PTS
9
REB
1
PDE
Logo G League
BIR
73 118
RAP

 

Un match plein pour confirmer le retour en forme

De retour sur les parquets depuis octobre dernier après une rupture du tendon d’Achille survenue en avril 2024, Olivier Sarr continue d’enchaîner les performances convaincantes. Le pivot français n’avait plus joué pendant 539 jours au moment de son comeback. Une absence longue qui ne l’empêche pas aujourd’hui de retrouver un impact majeur des deux côtés du terrain.

Face à Birmingham, l’intérieur a dominé dans tous les compartiments du jeu, se montrant efficace au scoring, actif au rebond et très dissuasif défensivement, dans un match rapidement à sens unique.

Birmingham, un adversaire qui lui réussit

L’ancien pensionnaire du Pôle France et des équipes de France jeunes semble particulièrement apprécier les confrontations face au Squadron. C’est déjà contre cette équipe qu’il avait signé, en 2024, le record de rebonds de sa carrière professionnelle, avec 26 prises dont 11 offensives.

Une nouvelle fois, Birmingham n’a pas trouvé la solution pour contenir l’impact du Français, qui a pleinement profité de cette affiche pour confirmer sa régularité depuis plusieurs semaines.

Les Raptors 905 s’envolent en tête

Grâce à ce nouveau succès, les Raptors 905 confortent leur place de leader avec un bilan impressionnant d’une seule défaite en neuf rencontres. Leur unique revers est intervenu lors du premier match de l’année 2026 face aux San Diego Clippers, une rencontre durant laquelle le natif de Niort avait tout de même compilé 11 points et 18 rebonds.

L’ancien joueur de Wake Forest et Kentucky n’aura pas longtemps à attendre avant de retrouver Birmingham, puisque leur prochaine confrontation aura lieu mercredi, avec l’objectif pour le joueur formé au Bouscat, aux côtés de Joel Ayayi notamment, de poursuivre cette dynamique collective et individuelle très positive.

G League
G League
