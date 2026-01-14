« On a manqué d’énergie et surtout de discipline » : les mots du coach et du capitaine de Strasbourg, sèchement battu à Paris

La SIG Strasbourg n’a pas résisté à l’intensité du Paris Basketball ce mardi. Battus 96-67 à l’Adidas arena, les Alsaciens ont vécu une soirée difficile, avec un effectif amputé de joueurs clés – comme face chez la JL Bourg samedi dernier -, à savoir Abdoulaye Ndoye et Marcus Keene. Ils ont ainsi perdu leur statut de tête de série pour la Leaders Cup, récupéré par l’ASVEL – qui dans le même temps s’imposait face à Boulazac. Quelques minutes après la rencontre, le coach Janis Gailitis et le capitaine Jean-Baptiste Maille ont livré leur analyse.

Un manque d’énergie et de discipline selon Janis Gailitis

Très lucide après la rencontre, le technicien letton a pointé les manques de son équipe, notamment sur le plan offensif et dans la gestion des transitions : « Je pense qu’aujourd’hui, on a manqué d’énergie et surtout de discipline, notamment en attaque. Défensivement, on a plutôt bien démarré, mais très vite, notre attaque n’a pas suivi notre défense. On a encaissé trop de points en transition, souvent à cause de pertes de balle évitables (21 au total). »

Pour le technicien strasbourgeois, l’intensité n’a pas duré assez longtemps face à une équipe comme Paris : « L’intensité et l’engagement n’ont duré qu’une mi-temps, voire un peu moins. Paris est une équipe très agressive défensivement autour du ballon. On ne peut pas garder la balle au même endroit et espérer trouver des tirs faciles. Il faut faire bouger la défense, jouer vite, jouer physique, poser de bons écrans. Aujourd’hui, on n’a pas réussi à le faire. »

Du temps de jeu pour les jeunes malgré le contexte

Dans une deuxième mi-temps rapidement décousue, Janis Gailitis a, malgré un contexte loin d’être idéal, fait le choix d’ouvrir sa rotation aux jeunes, à l’image d’Erwan Merlin (1,90 m, 19 ans), qui a marqué son premier panier en pro : « C’était une bonne opportunité de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Ce n’est pas le meilleur contexte pour apprendre, mais ils ont besoin de ressentir ce niveau et cette intensité. Ils sont entrés avec de l’énergie et de la confiance, et c’est important. Même dans la difficulté, ils ont montré qu’ils assumaient. »

Jean-Baptiste Maille lucide face à l’écart

Capitaine de la SIG Strasbourg, Jean-Baptiste Maille (1,90 m, 32 ans) n’a pas cherché d’excuses après ce lourd revers, malgré ses 8 passes décisives distribuées : « C’était déjà compliqué à Bourg (victoire 80-77 samedi dernier avec un 10-0 dans la dernière minute), donc il ne faut pas se cacher derrière ça. Le –29 est ce qu’il est. Il nous montre surtout le chemin à parcourir et tout le travail qu’il nous reste à faire pour rivaliser avec une équipe comme Paris. »

Le meneur a également insisté sur l’identité parisienne, capable de faire basculer un match en quelques minutes : « Ce n’est pas seulement un joueur, c’est Paris Basketball. Quand ils prennent un run, ça part très vite. On démarre plutôt bien, mais dès que le run commence, à la fin du premier quart-temps puis surtout dans le deuxième, ça va très vite. À l’avenir, on devra mieux contrôler ces passages. »

Déjà un rendez-vous important face à Gravelines-Dunkerque

Pas le temps de s’apitoyer pour la SIG Strasbourg. Ce samedi, à l’occasion de la 16e journée de Betclic ELITE, les Alsaciens recevront le BCM Gravelines-Dunkerque, premier relégable et à égalité avec Saint-Quentin. Une rencontre déjà importante pour repartir de l’avant et retrouver de la confiance.