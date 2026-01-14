Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

« On a manqué d’énergie et surtout de discipline » : les mots du coach et du capitaine de Strasbourg, sèchement battu à Paris

Betclic ELITE - Lourde défaite 96-67 sur le parquet du Paris Basketball ce mardi : la SIG Strasbourg a manqué son rendez-vous en Betclic ELITE et perd, au passage, son statut de tête de série pour la Leaders Cup.
|
00h00
Résumé
Écouter
« On a manqué d’énergie et surtout de discipline » : les mots du coach et du capitaine de Strasbourg, sèchement battu à Paris

Jean-Baptiste Maille et la SIG Strasbourg ont pris le bouillon à Paris mardi soir, trois jours après leur succès à Bourg, avec un effectif limité

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La SIG Strasbourg n’a pas résisté à l’intensité du Paris Basketball ce mardi. Battus 96-67 à l’Adidas arena, les Alsaciens ont vécu une soirée difficile, avec un effectif amputé de joueurs clés – comme face chez la JL Bourg samedi dernier -, à savoir Abdoulaye Ndoye et Marcus Keene. Ils ont ainsi perdu leur statut de tête de série pour la Leaders Cup, récupéré par l’ASVEL – qui dans le même temps s’imposait face à Boulazac. Quelques minutes après la rencontre, le coach Janis Gailitis et le capitaine Jean-Baptiste Maille ont livré leur analyse.

– Journée 13

 

 

Un manque d’énergie et de discipline selon Janis Gailitis

Très lucide après la rencontre, le technicien letton a pointé les manques de son équipe, notamment sur le plan offensif et dans la gestion des transitions : « Je pense qu’aujourd’hui, on a manqué d’énergie et surtout de discipline, notamment en attaque. Défensivement, on a plutôt bien démarré, mais très vite, notre attaque n’a pas suivi notre défense. On a encaissé trop de points en transition, souvent à cause de pertes de balle évitables (21 au total). »

Pour le technicien strasbourgeois, l’intensité n’a pas duré assez longtemps face à une équipe comme Paris : « L’intensité et l’engagement n’ont duré qu’une mi-temps, voire un peu moins. Paris est une équipe très agressive défensivement autour du ballon. On ne peut pas garder la balle au même endroit et espérer trouver des tirs faciles. Il faut faire bouger la défense, jouer vite, jouer physique, poser de bons écrans. Aujourd’hui, on n’a pas réussi à le faire. »

Du temps de jeu pour les jeunes malgré le contexte

Dans une deuxième mi-temps rapidement décousue, Janis Gailitis a, malgré un contexte loin d’être idéal, fait le choix d’ouvrir sa rotation aux jeunes, à l’image d’Erwan Merlin (1,90 m, 19 ans), qui a marqué son premier panier en pro : « C’était une bonne opportunité de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Ce n’est pas le meilleur contexte pour apprendre, mais ils ont besoin de ressentir ce niveau et cette intensité. Ils sont entrés avec de l’énergie et de la confiance, et c’est important. Même dans la difficulté, ils ont montré qu’ils assumaient. »

Jean-Baptiste Maille lucide face à l’écart

Capitaine de la SIG Strasbourg, Jean-Baptiste Maille (1,90 m, 32 ans) n’a pas cherché d’excuses après ce lourd revers, malgré ses 8 passes décisives distribuées : « C’était déjà compliqué à Bourg (victoire 80-77 samedi dernier avec un 10-0 dans la dernière minute), donc il ne faut pas se cacher derrière ça. Le –29 est ce qu’il est. Il nous montre surtout le chemin à parcourir et tout le travail qu’il nous reste à faire pour rivaliser avec une équipe comme Paris. »

Le meneur a également insisté sur l’identité parisienne, capable de faire basculer un match en quelques minutes : « Ce n’est pas seulement un joueur, c’est Paris Basketball. Quand ils prennent un run, ça part très vite. On démarre plutôt bien, mais dès que le run commence, à la fin du premier quart-temps puis surtout dans le deuxième, ça va très vite. À l’avenir, on devra mieux contrôler ces passages. »

Jean-baptiste MAILLE
Jean-baptiste MAILLE
1
PTS
0
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
PAR
96 67
SIG

Déjà un rendez-vous important face à Gravelines-Dunkerque

Pas le temps de s’apitoyer pour la SIG Strasbourg. Ce samedi, à l’occasion de la 16e journée de Betclic ELITE, les Alsaciens recevront le BCM Gravelines-Dunkerque, premier relégable et à égalité avec Saint-Quentin. Une rencontre déjà importante pour repartir de l’avant et retrouver de la confiance.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Basketball Champions League
00h00Éliminé en play-in de 2 petits points par Tofas Bursa, Cholet peut avoir des regrets
Jean-Baptiste Maille et la SIG Strasbourg ont pris le bouillon à Paris mardi soir, trois jours après leur succès à Bourg, avec un effectif limité
Betclic ELITE
00h00« On a manqué d’énergie et surtout de discipline » : les mots du coach et du capitaine de Strasbourg, sèchement battu à Paris
Betclic ELITE
00h00Au lendemain de son plus gros temps de jeu en pro, Oscar Wembanyama inscrit son premier double-double en Espoirs
Recrue du BCM Gravelines-Dunkerque, Jacob Gilyard a disputé la saison 2023-2024 en NBA avec les Memphis Grizzlies
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque recrute enfin : l’ex-meilleur passeur de G-League débarque au BCM
Prviés de deux joueurs clés, Antoine Eïto et Boulazac ont décroché en première mi-temps face à l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Chez l’ASVEL, Boulazac n’a pas réussi à s’accrocher : « On a vu très vite qu’il y avait de la différence »
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
Alpha Diallo est considéré comme le meilleur défenseur de l'EuroLeague par les GM de la compétition
EuroLeague
00h00Les GM d’EuroLeague consacrent Alpha Diallo, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
NM1
00h00Après un crochet par Challans, Cheick Sekou-Conde retrouve la NM1
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
1 / 0
Livenews NBA
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle
NBA
00h00Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama vante… Le Portel devant les médias américains : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jaylen Browna pesté contre l'arbitrage après la défaite de Boston face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA
Joe Mazzulla s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de Boston chez les Indiana Pacers, et la NBA lui donne raison
NBA
00h00La NBA valide les critiques de Mazzulla : l’écran de Siakam était illégal
NBA
00h00Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama
Spoelstra avait acquis le statut d'entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich
NBA
00h00Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain
1 / 0