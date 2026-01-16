Recherche
Leaders Cup

Où regarder la Leaders Cup 2026 ?

Leaders Cup - Le déroulé de la Leaders Cup 2026 est désormais entièrement connue, du tableau aux diffuseurs. À Poitiers, du 20 au 22 février, la compétition sera à suivre sur DAZN et en clair sur La Chaîne L’Équipe pour trois affiches majeures.
|
00h00
Résumé
Écouter
Où regarder la Leaders Cup 2026 ?

La finale de la Leaders Cup ELITE 2 sera également diffusée, le dimanche 22 février

Crédit photo : Julie Dumélié

Alors que le tirage au sort de la Leaders Cup 2026 a été effectué, la question de la diffusion était très attendue. La compétition sera partagée entre DAZN, qui proposera l’intégralité des rencontres, et La Chaîne L’Équipe, qui offrira plusieurs affiches en clair, dont la finale.

La Chaîne L’Équipe diffuse trois rencontres en clair

Si DAZN retransmettra l’ensemble de la Leaders Cup 2026 à Poitiers, y compris la finale d’ÉLITE 2 le dimanche, La Chaîne L’Équipe proposera gratuitement trois matchs du tableau ÉLITE :

  • Le quart de finale entre le Paris Basketball et la JL Bourg, le vendredi à 21h
  • La première demi-finale, le samedi à 18h30
  • La finale, le dimanche à 19h

Une rivalité naissante en clair

Ce quart de finale entre Parisiens et Burgiens aura forcément une saveur particulière. Ces deux équipes se sont affrontées à de nombreuses reprises ces dernières années, en France comme en Europe, avec notamment une finale d’EuroCup en 2024 remportée par le club de la capitale.

Les Parisiens restent sur une série impressionnante de dix victoires consécutives face à la JL Bourg. Mais lors de leur dernière confrontation mi-novembre, soldée par une victoire 91-75 des champions de France, la tension était montée d’un cran. Le sélectionneur de l’Équipe de France et entraineur de la Jeu, Frédéric Fauthoux, avait ainsi lâché après la rencontre : « Ils nous ont énormément touché, ils ont commencé à parler, à être arrogants. J’ai trouvé que c’était très limite mais apparemment, tout est accepté maintenant. » Une déclaration qui avait marqué les esprits et ajouté un peu plus de piment à cette rivalité naissante.

LIRE AUSSI

La finale d’ELITE 2 aussi au programme le dimanche

Outre la Leaders Cup de Betclic ELITE, la finale de la Leaders Cup d’ELITE 2 se disputera également à Poitiers, le dimanche après-midi. Trois équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales : l’ADA Blois, Orléans Loiret Basket et la Chorale de Roanne.

Le dernier billet se jouera lors de la 19e journée, ce week-end, entre Denain, la Rochelle, Champagne Basket et Vichy.

Les demi-finales se disputeront en matches aller-retour dans les salles des équipes qualifiées, tandis que la finale aura lieu à Poitiers. Contrairement aux éditions jusqu’en 2024, le vainqueur ne sera pas qualifié pour les playoffs d’accession : le titre est donc uniquement honorifique. En 2025, Orléans s’était imposé en finale face à Boulazac.

DAZN
DAZN
Suivre

Livenews
Adam Atamna est le meilleur marqueur chez les U21 cette saison en Betclic ELITE, avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Les 10 meilleurs jeunes de la phase aller de la saison 2025-2026 de Betclic ELITE
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Bruno Caboclo n'a plus joué depuis l'AmeriCup, avec le Brésil en septembre 2025
EuroLeague
00h00Un ancien joueur du Limoges CSP rejoint le club de Dubaï
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Nelly Joseph fait partie d'un cercle très fermé d'intérieurs très efficaces
Betclic ELITE
00h00Nelly Jr Joseph dans un cercle très fermé des intérieurs en Betclic ELITE
Leaders Cup
00h00Où regarder la Leaders Cup 2026 ?
EuroCup Féminine
00h00Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup
EuroLeague
00h00Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris
EuroCup Féminine
00h00Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier
Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac
Livenews NBA
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
NBA
00h00Antetokounmpo sur Wembanyama : « Il prend moins de 3-points, choisit mieux ses tirs… Ça va devenir un cauchemar à défendre »
Jimmy Butler a terminé meilleur marqueur du match avec 32 unités
NBA
00h00Les Warriors dominent les Knicks privés de Jalen Brunson (126-113)
Le sniper a terminé la soirée avec six paniers à 3-points réussis
NBA
00h00Klay Thompson entre dans l’histoire NBA lors de la victoire des Mavericks contre le Jazz
Paolo Banchero termine la rencontre avec 26 points et 13 rebonds
NBA
00h00Memphis s’incline face à Orlando lors du premier match NBA à Berlin
Victor Wembanyama a d'abord fait peur au public du Frost Bank Center
NBA
00h00Victor Wembanyama écrase les Bucks malgré une alerte au genou
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
