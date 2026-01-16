Où regarder la Leaders Cup 2026 ?

Alors que le tirage au sort de la Leaders Cup 2026 a été effectué, la question de la diffusion était très attendue. La compétition sera partagée entre DAZN, qui proposera l’intégralité des rencontres, et La Chaîne L’Équipe, qui offrira plusieurs affiches en clair, dont la finale.

La Chaîne L’Équipe diffuse trois rencontres en clair

Si DAZN retransmettra l’ensemble de la Leaders Cup 2026 à Poitiers, y compris la finale d’ÉLITE 2 le dimanche, La Chaîne L’Équipe proposera gratuitement trois matchs du tableau ÉLITE :

Le quart de finale entre le Paris Basketball et la JL Bourg, le vendredi à 21h

La première demi-finale, le samedi à 18h30

La finale, le dimanche à 19h

Une rivalité naissante en clair

Ce quart de finale entre Parisiens et Burgiens aura forcément une saveur particulière. Ces deux équipes se sont affrontées à de nombreuses reprises ces dernières années, en France comme en Europe, avec notamment une finale d’EuroCup en 2024 remportée par le club de la capitale.

Les Parisiens restent sur une série impressionnante de dix victoires consécutives face à la JL Bourg. Mais lors de leur dernière confrontation mi-novembre, soldée par une victoire 91-75 des champions de France, la tension était montée d’un cran. Le sélectionneur de l’Équipe de France et entraineur de la Jeu, Frédéric Fauthoux, avait ainsi lâché après la rencontre : « Ils nous ont énormément touché, ils ont commencé à parler, à être arrogants. J’ai trouvé que c’était très limite mais apparemment, tout est accepté maintenant. » Une déclaration qui avait marqué les esprits et ajouté un peu plus de piment à cette rivalité naissante.

La finale d’ELITE 2 aussi au programme le dimanche

Outre la Leaders Cup de Betclic ELITE, la finale de la Leaders Cup d’ELITE 2 se disputera également à Poitiers, le dimanche après-midi. Trois équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales : l’ADA Blois, Orléans Loiret Basket et la Chorale de Roanne.

Le dernier billet se jouera lors de la 19e journée, ce week-end, entre Denain, la Rochelle, Champagne Basket et Vichy.

Les demi-finales se disputeront en matches aller-retour dans les salles des équipes qualifiées, tandis que la finale aura lieu à Poitiers. Contrairement aux éditions jusqu’en 2024, le vainqueur ne sera pas qualifié pour les playoffs d’accession : le titre est donc uniquement honorifique. En 2025, Orléans s’était imposé en finale face à Boulazac.