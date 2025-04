Paris officiellement qualifié pour les play-in de l’EuroLeague !

La défaite à Madrid jeudi (104-105) aura contraint le Paris Basketball à attendre 24 heures supplémentaires, et pourrait surtout poser problème dans la course au Top 6, soit à la qualification directe en quart de finale. Mais le club de la capitale a reçu un joli coup de pouce de la part de la Virtus Bologne ce vendredi.

Première saison réussie

Victorieuse du derby italien face à Milan (90-70), l’équipe d’Isaïa Cordinier a officiellement validé la présence de Paris dans le Top 10 de la saison, synonyme, a minima, de qualification pour le play-in.

Dix, comme la série de victoires réussie plus tôt cette saison par l’équipe de Tiago Splitter. Une formidable dynamique, à la fin de l’automne, qui a permis à Paris de vivre une première saison de rêve au milieu du grain continental (18v-15d), un an après son sacre en EuroCup, malgré des débuts chaotiques (trois défaites en quatre rencontres).

Un classement à améliorer lors de la dernière journée

Sept ans après avoir été créé de toutes pièces, via le rachat des dettes de Hyères-Toulon, le Paris Basketball tentera maintenant de vivre sa première campagne de playoffs EuroLeague. La qualification directe est toujours théoriquement possible, mais un spot en play-in reste le plus probable. Actuellement 10e, à égalité avec l’Étoile Rouge de Belgrade, les coéquipiers de T.J. Shorts tenteront de grappiller des places lors de la dernière journée, profitant d’un calendrier abordable (réception de l’ALBA Berlin, lanterne rouge).

En play-in, le vainqueur du 7e contre le 8e empoche le premier ticket pour les playoffs. Le perdant joue alors le dernier billet face au gagnant du match entre le 9e et le 10e. En l’état, Paris aurait alors deux matchs à remporter, avant d’être projeté dans les griffes du vainqueur de la saison régulière en quart de finale.