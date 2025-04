Des regrets pour Paris, qui s’éloigne d’une qualification directe en playoffs

Quand Paris menait encore 75-67 pour sa toute première visite chez le Real Madrid, un club qui remportait sa 10e EuroLeague en 2018 quand lui négociait encore les droits du rachat de Hyères-Toulon, les playoffs paraissaient un horizon beaucoup plus perceptible. Las, tout s’est écroulé dans un dernier quart-temps très compliqué (104-105, score final), en deux temps.

D’abord face à un Mario Hezonja (26 points à 9/13), qui a étiré l’écart vers des proportions que l’on pensait définitives (98-88, 38e minute). Mais vu que Paris ne meurt jamais, Paris est revenu (98-95, 40e minute).

Paris frustré par l’arbitrage

Le moment de la deuxième lame. Trois coups de sifflets en forme d’arrêt de mort pour l’équipe de Tiago Splitter : une faute de Mikael Jantunen donnant lieu à un and one de Mario Hezonja (26 points à 9/13), un écran mal posé du même Jantunen puis une technique pour T.J. Shorts (104-96 à 28 secondes de la fin), longtemps héroïque (24 points à 9/16 et 10 passes décisives en 28 minutes).

De quoi frustrer Tiago Splitter, particulièrement remonté contre l’arbitrage. « Je suis fier de mes joueurs qui se sont énormément battus, mais il y aurait trop de choses à dire que je préfère me taire », a soufflé le technicien brésilien.

Une formidable occasion manquée pour Paris de recoller au Top 6, laissant ainsi s’éloigner l’espoir d’une qualification directe pour les playoffs. Les Franciliens vont même devoir continuer à regarder derrière, espérant une défaite de Milan vendredi chez la Virtus Bologne, qui validerait le billet pour le play-in. En cas de victoire lombarde, il faudra alors battre la lanterne rouge berlinoise la semaine prochaine. Ce qui semble dans les cordes parisiennes…