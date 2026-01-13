Recherche
Betclic ELITE

Paris – Strasbourg : comment regarder le match en direct et gratuitement ?

Betclic ELITE - Le choc entre Paris et Strasbourg, comptant pour la 13e journée de Betclic ÉLITE, sera diffusé en direct ce mardi gratuitement sur DAZN et sur le chaîne l’Équipe.
Paris – Strasbourg : comment regarder le match en direct et gratuitement ?

Le 3e reçoit le 4e pour un choc de la Betclic ELITE.

Crédit photo : Cécile Thomas

Paris Basketball accueille Strasbourg dans son Adidas Arena. Ce match en retard de la 13e journée de Betclic ÉLITE sera à suivre ce mardi à 21h10 sur DAZN, la plateforme qui détient les droits de diffusion du championnat. Pour l’occasion, la rencontre sera diffusée en clair pour tous les fans de basket.

Pour regarder le match gratuitement, il suffit de créer un compte sur DAZN.com. 

DAZN, diffuseur intégral de la Betclic ÉLITE

Depuis le début de la saison 2025/2026, DAZN propose l’intégralité du championnat de France de Betclic ÉLITE. La plateforme met en place un dispositif renforcé : tous les matchs sont diffusés en direct, avec un multiplex le samedi soir et plusieurs affiches commentées par des duos d’experts.

LIRE AUSSI

Aussi sur la Chaîne l’Equipe

Ce choc pour le haut de tableau est aussi diffusé en clair et gratuitement sur la chaîne L’Équipe. Aucun abonnement n’est nécessaire : il suffit de se brancher sur la TNT, le câble ou le satellite pour suivre l’événement en direct.

Un choc du haut de tableau

Cette diffusion gratuite offre une belle occasion aux supporters de suivre leur équipe. Paris est actuellement troisième avec un bilan de dix victoires – dont une dernière grosse performance sur le parquet de l’ASVEL – pour quatre défaites, et à domicile, les coéquipiers de Nadir Hifi sont quasiment intraitables avec cinq victoires en six rencontres.Strasbourg est en embuscade à la quatrième place avec exactement le même bilan comptable. À l’extérieur, la SIG c’est quatre victoires pour trois défaites. Le club alsacien arrive lancé avec trois succès consécutifs. Une belle opposition en perspective !

Betclic ELITE – Journée 13
23/12/2025
NAN Nancy
84 91
JSF Nanterre
JDA Dijon
102 82
LEP Le Portel
BCM Gravelines
86 78
CHA Chalon
SQB Saint-Quentin
75 88
JLB Bourg-en-Bresse
CSP Limoges
83 110
MSB Le Mans
CHO Cholet
72 95
ASM Monaco
13/01/2026
ASV ASVEL
BOU Boulazac
PAR Paris Basketball
SIG Strasbourg
