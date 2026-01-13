Paris – Strasbourg : comment regarder le match en direct et gratuitement ?

Paris Basketball accueille Strasbourg dans son Adidas Arena. Ce match en retard de la 13e journée de Betclic ÉLITE sera à suivre ce mardi à 21h10 sur DAZN, la plateforme qui détient les droits de diffusion du championnat. Pour l’occasion, la rencontre sera diffusée en clair pour tous les fans de basket.

Pour regarder le match gratuitement, il suffit de créer un compte sur DAZN.com.

Énorme choc du Top 4 ce soir entre le Champion en titre @ParisBasketball et la surprise @sigstrasbourg ! 🏀 Une affiche à suivre gratuitement sur @DAZN_FR et sur l'Équipe Live. 📺🍿#BetclicELITE #Basketball pic.twitter.com/zidi9hxaxi — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 13, 2026

DAZN, diffuseur intégral de la Betclic ÉLITE

Depuis le début de la saison 2025/2026, DAZN propose l’intégralité du championnat de France de Betclic ÉLITE. La plateforme met en place un dispositif renforcé : tous les matchs sont diffusés en direct, avec un multiplex le samedi soir et plusieurs affiches commentées par des duos d’experts.

Aussi sur la Chaîne l’Equipe

Ce choc pour le haut de tableau est aussi diffusé en clair et gratuitement sur la chaîne L’Équipe. Aucun abonnement n’est nécessaire : il suffit de se brancher sur la TNT, le câble ou le satellite pour suivre l’événement en direct.

Un choc du haut de tableau

Cette diffusion gratuite offre une belle occasion aux supporters de suivre leur équipe. Paris est actuellement troisième avec un bilan de dix victoires – dont une dernière grosse performance sur le parquet de l’ASVEL – pour quatre défaites, et à domicile, les coéquipiers de Nadir Hifi sont quasiment intraitables avec cinq victoires en six rencontres.Strasbourg est en embuscade à la quatrième place avec exactement le même bilan comptable. À l’extérieur, la SIG c’est quatre victoires pour trois défaites. Le club alsacien arrive lancé avec trois succès consécutifs. Une belle opposition en perspective !