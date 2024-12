Quimper et Le Havre s’en sortent contre Levallois et Metz

Quimper et Le Havre caracolent en tête de leur poule en Nationale 1 masculine (NM1). Les Béliers ont fait un peu plus l’écart ce vendredi 6 décembre à l’occasion de la 15e journée du championnat. En effet, s’ils ont eu du mal à se défaire des promus de Levallois, au Palais des Sports Marcel Cerdan (+7), leur dauphin, le CEP Lorient, a perdu sur le parquet de Tours (-15). Tours et Levallois (9 victoires et 6 défaites) sont donc relégués à 5 victoires de Quimper (14-1). Ils sont rejoints par Tours et Challans. Tarbes-Lourdes, en cas de victoire face au Pôle France ce samedi, passera deuxième.

Les résultats de la 15e journée de la poule A de Nationale 1 : Poissy Basket Association – Stade Toulousain Basketball : 75-70

– Stade Toulousain Basketball : 75-70 Aurore de Vitré Basket Bretagne – Les Sables Vendée Basket : 89-70

– Les Sables Vendée Basket : 89-70 Metropolitans Basketball Club – UJAP Quimper : 74-81

: 74-81 Etoile Angers Basket – Union Rennes Basket 35 : 90-64

– Union Rennes Basket 35 : 90-64 Tours Métropole Basket – CEP Lorient : 90-75

– CEP Lorient : 90-75 Vendée Challans Basket – Pays de Fougères Basket : 109-75

– Pays de Fougères Basket : 109-75 Union Tarbes-Lourdes PB – Pôle France Basketball : ce samedi 7 décembre

Dans la poule B, Le Havre a eu du mal face à un promu également, Metz, dans des Docks Océanes à guichets fermés. Le STB (13 victoires et 2 défaites) compte toujours 3 victoires d’avance sur Boulogne-sur-Mer et le SCABB 2, qui ont tous deux gagné à domicile. Derrière, Saint-Vallier (7 victoires et 8 défaites) poursuit son redressement au classement avec un deuxième victoire de suite. Porté par Jazzmarr Ferguson (1,85 m, 35 ans), le SVBD a passé un 36 à 11 dans le dernier quart-temps pour faire l’écart sur l’Etoile de Charleville-Mézières.