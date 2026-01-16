Rayan Rupert confirme et pèse dans la victoire de Portland

Rayan Rupert (1,99 m, 21 ans) a encore répondu présent. Déjà en vue deux jours plus tôt malgré la lourde défaite à Golden State, le Français a cette fois été l’un des artisans du succès des Portland Trail Blazers contre les Atlanta Hawks (117-101), confirmant une séquence individuelle très encourageante.

Rayan Rupert décisif en sortie de banc à Portland

Privés de Deni Avdija mais solides collectivement, les Trail Blazers ont fait la différence grâce à leur banc. Et Rayan Rupert y a joué un rôle majeur.

En seulement 16 minutes, le Sarthois a compilé 13 points à 5/7 aux tirs, dont 3/4 derrière l’arc, avec 3 rebonds, 2 passes décisives et surtout 3 interceptions. Troisième meilleur marqueur de Portland sur la rencontre, il s’est aussi offert un buzzer-beater primé en fin de troisième quart-temps, au moment où le match a basculé.

🔥🔥 Rayan Rupert hits the THREE at the buzzer!!! Closing out the 3rd Q #RipCity pic.twitter.com/bpOVietKGu — DJACK (@DJACK_RipCity) January 16, 2026

Portland, mené d’un point à l’entame du dernier quart (88-87), a ensuite accéléré pour mettre fin à une série de deux défaites consécutives. Shaedon Sharpe a terminé meilleur marqueur avec 24 points, tandis que Jerami Grant en a ajouté 16.

Sidy Cissoko titulaire, Atlanta encore battu à Portland

Côté Hawks, toujours sans Zaccharie Risacher, forfait en raison d’une contusion au genou gauche, Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) était dans le cinq majeur. L’ancien joueur de Baskonia a inscrit 6 points à 2/7 au tir, avec 3 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes.

Atlanta, porté par les 26 points d’Onyeka Okongwu, s’est une nouvelle fois incliné dans l’Oregon. Les Hawks n’ont plus gagné à Portland depuis février 2017.

SIDY & RAYAN 🫡 🇫🇷 Rayan Rupert : 13 PTS, 3 REB, 2 AST, 3 STL

🇫🇷 Sidy Cissoko : 6 PT, 3 REB Les @trailblazers vainqueurs 101-117 pic.twitter.com/PE6y7zkH2u — NBA France (@NBAFRANCE) January 16, 2026

Deuxième match de suite à 13 points pour Rupert

Cette performance confirme la dynamique individuelle du Français. Mardi, lors de la lourde défaite à Golden State (119-97), Rayan Rupert avait déjà inscrit 13 points à 5/9 en 27 minutes, avec 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions. Il était alors passé tout près de son record de la saison, établi à 14 points à New Orleans le 12 décembre.

Moussa Diabaté solide, Dieng et Yabusele discrets

À Charlotte, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a rendu une copie sérieuse dans le large succès des Hornets face aux Lakers (135-117). Titulaire, l’intérieur français a inscrit 8 points à 4/5 au tir, capté 6 rebonds et délivré 2 passes décisives en 30 minutes. Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans), lui, n’est entré que deux minutes.

Du côté d’Oklahoma City, Ousmane Dieng (2,09 m, 22 ans) n’a disputé que trois minutes lors de la victoire du Thunder à Houston (111-91), avec 2 rebonds défensifs et 2 passes décisives, pour 0/2 au tir.

Enfin, nouvelle soirée compliquée pour les Knicks, chez les Golden State Warriors (126-113). Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) n’a joué que quatre minutes, sans inscrire de point (0/2) avec 1 rebond, tandis que Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) est entré une seule minute.