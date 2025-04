Rouen croit encore au play-in, Chartres manque un gros coup

Les Rouen – Chartres se suivent et se ressemblent… Deux ans après avoir remporté la finale de NM1, le RMB a de nouveau pris le meilleur sur le CCBM (79-74) lors d’un match de la 35e journée de Pro B avancée pour… permettre aux Normands d’aller soutenir leurs homologues féminines de Rouen-Bihorel vendredi à Bercy en finale du Trophée Coupe de France contre Monaco.

Pourtant, les Chartrains avaient démarré tambour battant à l’occasion d’une rencontre capitale dans la course au maintien. À la faveur d’un 11-0 et sous l’impulsion d’un Gavin Kensmil très impactant dans la raquette adverse (16 points à 8/13 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 20 d’évaluation), Chartres a pris un meilleur départ. Bien que malmené dans ces premières minutes, Rouen a laissé passer l’orage pour reprendre sa marche en avant. Après une entame très compliquée, Rouen a repris l’avantage juste avant la fin du premier quart-temps (19-18, 10′).

Dans un chassé-croisé passionnant où les deux formations ne se sont pas lâchées d’une semelle, ce sont les joueurs de Rouen qui ont mieux fini cette première mi-temps (36-35, 20′), profitant notamment d’un Marcus Hammond très efficace (17 points à 6/7 aux tirs et 8 passes décisives pour 25 d’évaluation).

À l’image d’une première mi-temps rythmée et disputée, Chartres et Gavin Kensmil, toujours aussi efficace, ont fait preuve d’une abnégation incroyable pour repasser devant et résister au retour adverse. Sauf que Chartres n’a pas su aller au bout de son idée, malgré un avantage de cinq points au cœur du quatrième quart-temps (61-66, 33e)…

Malmené pendant 40 minutes, Rouen a trouvé les ressources nécessaires, à l’image du facteur X Arthur Bouba (15 points et 7 rebonds), pour inverser la tendance et reprendre l’avantage sur le fil (79-74), soulagé par le dernier raté du clivant Desi Washington (11 points à 2/10). Le RMB équilibre ainsi son bilan (17v-17d) et reste dans le coup pour le play-in, tandis que le promu eurélien, toujours 18e, manque l’occasion de mettre la pression sur ses concurrents Fos et Évreux.