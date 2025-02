Rudy Gobert de plus en plus incertain pour l’EuroBasket 2025 : « Tu ne récupères pas pareil à 33 ans qu’à 23 ans »

Alors que l’équipe de France a assuré sa présence à l’EuroBasket 2025 à l’occasion de la fenêtre internationale de février, des interrogations se posent déjà sur la composition de la raquette tricolore pour cet été. En effet, alors que Victor Wembanyama a vu sa saison NBA prendre fin prématurément en raison d’une thrombose à l’épaule, son collègue Rudy Gobert accentue de plus en plus les doutes concernant sa présence au championnat d’Europe.

« Il faut prendre des décisions intelligentes »

Déjà, en début d’année 2025 au micro de BeIn Sport, Rudy Gobert avait été évasif quant à sa participation à l’EuroBasket. Actuellement blessé avec les Minnesota Timberwolves (douleurs dorsales), Rudy Gobert s’est de nouveau exprimé à ce sujet, cette fois auprès de L’Équipe.

« J’ai dit à Boris (Diaw, manager général des Bleus) que ça dépendait de comment ma saison évoluerait, de comment je me sens. Quoi qu’il arrive, j’espère que les gens comprennent que mon coeur a toujours été avec l’équipe de France, je l’ai montré depuis dix ans, mais il faut aussi prendre des décisions intelligentes. »

Ainsi, la décision de Rudy Gobert de participer ou non à l’EuroBasket 2025 semble grandement corréler à l’issue de la saison régulière avec les Minnesota Timberwolves (à la lutte pour les playoffs). La franchise de Minneapolis serait même « contente » d’après le principal intéressé s’il venait à renoncer au championnat d’Europe. »Après l’Euro, c’est toujours plus dur, c’est là que tu sens le contrecoup. Et tu ne récupères pas pareil à 33 ans qu’à 23 ans. »

Mais s’il venait à manquer l’EuroBasket 2025, la prochaine compétition internationale à laquelle pourrait prétendre le natif de Saint-Quentin ne serait que le Mondial 2027, un an avant les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. À ce moment-là, Rudy Gobert aura passé la barre des 35 ans…