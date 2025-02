L’équipe de France pourra-t-elle compter sur Victor Wembanyama cet lors de l’EuroBasket 2025 ? Cette question va prendre de l’ampleur au fil des semaines, après l’annonce de la fin de la saison prématurée de l’international français, touché par une thrombose à l’épaule droite. Malgré le fort vivier tricolore dans la peinture (Rudy Gobert, Alexandre Sarr, Vincent Poirier, Moustapha Fall, Mathias Lessort, etc), l’absence de Wemby serait forcément un véritable coup dur pour le sélectionneur Frédéric Fauthoux.

Ainsi, entre les deux derniers matchs de qualification à l’EuroBasket, Boris Diaw, manager général de l’équipe de France, a été interrogé par RMC Sport sur le cas de Victor Wembanyama. Il a réagi sur la possibilité de ne pas voir la star des Spurs avec les Bleus cet été.

« Pour le moment, je n’ai pas eu de contact avec lui. J’ai envoyé un message pour afficher mon soutien et lui souhaiter un bon rétablissement. Je comprends que c’est une chose sur laquelle il faut faire attention car ça peut être très dangereux à cause du placement du caillot. Bien entendu, il ne faut prendre aucun risque. On a des docteurs qui sont en contact avec le centre médical des Spurs et c’est comme ça que nous aurons les informations dans le futur. »