Sekou Doumbouya quitte Andorre pour la Sagesse de Beyrouth !

Après une bonne saison en Liga Endesa avec Andorre, Sekou Doumbouya (2,06 m, 24 ans) refait déjà ses valises pour prendre la direction du Liban. L’ailier-fort franco-guinéen s’est engagé à la Sagesse Sports Club de Beyrouth, actuel troisième du championnat local.

Sekou Doumbouya is officially part of the squad ⚡️ pic.twitter.com/WsNTH2NIlc — Sagesse Sports Club (@SagesseClubOfcl) May 29, 2025

Avec le club de la principauté pyrénéenne, Sekou Doumbouya s’est avéré plutôt convaincant, en tournant à 11,3 points à 48,8% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds, et 0,8 passe décisive en 20 minutes de moyenne sur 29 matchs joués en Liga Endesa. Il s’était même offert un coup de chaud début mai, en inscrivant 30 points à 10/17 au tir (dont 4/6 à 3-points), 8 rebonds et 1 interception pour une évaluation de 32, ce qui lui a valu le trophée de MVP de la 31e journée de Liga. Malgré une blessure en fin d’année 2024, Doumbouya a montré en Espagne qu’il avait les épaules pour jouer à haut niveau, lui dont le début de carrière reste agité.

PROFIL JOUEUR Sekou DOUMBOUYA Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 24 ans (23/12/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Liga Endesa PTS 11,3 #42 REB 4,3 #39 PD 0,8 #172

La rencontre d’un joueur et d’un club instables

Drafté par les Detroit Pistons en 2019 après ses belles saisons à Poitiers et Limoges, Doumbouya ne parvient pas à s’inscrire dans le projet brouillon du Michigan à l’époque. Après des passages furtifs aux Lakers, à Houston et Brooklyn, il est coupé et rallie finalement la France en 2024, où il joue la fin de saison de Betclic Élite avec la Chorale de Roanne. Là-bas, le natif de Conakry a repris des couleurs : 21,2 points à plus de 51% aux tirs, 4,9 rebonds et 0,8 passe en 32 minutes de moyenne, sur 13 matchs joués. Dominant, il n’est pour autant pas impactant et n’empêche par le club de descendre en Pro B. Andorre se saisit de l’opportunité et le signe : un pari réussi car il s’intègre au collectif, dans un rôle de troisième scoreur qui permet aux Andorrans de pointer au milieu de tableau. Hors de danger de relégation, Doumbouya quitte l’Espagne avant la fin du championnat pour le Liban donc.

Chez le troisième du championnat libanais, Doumbouya va prolonger le plaisir cette saison. Il y fera équipe avec d’autres “journeymen” passés furtivement ou de manière oubliable par la NBA : l’arrière Zach Lofton, l’intérieur haïtien Cady Lalanne (2,08 m, 33 ans), et le pivot américain américain Johnny O’bryant (2,06 m, 31 ans). Preuve de l’instabilité du projet libanais, Lalanne ou O’Bryant – voire les deux – devrait repartir deux mois après leur arrivée, car la sagesse vient d’officialiser Tariq Owens (2,08 m, 29 ans) au même poste.