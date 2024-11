Speedy Smith (ex-Limoges) quitte l’Hapoel Jérusalem

Après avoir entamé sa troisième saison à l’Hapoel Jerusalem, Kenneth dit ‘Speedy’ Smith (1,91 m, 31 ans) a finalement décidé de quitter le club israélien. L’ancien meneur du Limoges CSP, en 2020-2021, avait rejoint l’Hapoel en 2022 après une saison 2021-2022 au Rytas Vilnius. Le Floridien avait séduit le cœur des supporters locaux en ramenant notamment deux Coupes d’Israël ces deux dernières années.

I love you REDs & Thank You for the Greatest 2 Years 🫶🏽 https://t.co/YoNNmRIY71

— Speedy Smith (@SpeedySmith_) November 6, 2024