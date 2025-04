Trois podiums annoncées pour les trophées d’EuroLeague Women, trois Françaises en lice

Alors que les lauréates seront connues la semaine prochaine lors du Final Six, la FIBA communique quotidiennement les listes des finalistes pour les différents trophées de la saison d’EuroLeague Women. Et pour l’instant, le basket français est représenté dans les trois.

Meilleure défenseure

Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) fait partie des trois finalistes retenues pour élire la Defensive Player of the Year de l’EuroLeague 2024-25. À ses côtés se trouvent la tenante du titre, Yvonne Anderson (Mersin) et Mariona Ortiz (Saragosse).

Pour prétendre à cette récompense, l’internationale française est invaincue cette saison avec le Fenerbahçe en EuroLeague et présente un bilan de 12-0 à l’approche du Final Six. Meilleure défenseure de la meilleure équipe, cela fait de Gabby Williams une candidate difficile à ignorer. On se rappellera qu’elle a déjà remporté le trophée en 2021, lorsqu’elle évoluait à Sopron.

Meilleure jeune

Ce trophée de meilleure jeune de l’année est revenu à une Française cinq fois sur six, avec un passage à vide la saison dernière et la victoire de la Malienne Sika Koné d’Avenida.

Cette année encore, le club espagnol a une candidate en la personne d’Iyana Martín Carrión (19 ans), qui tourne tout de même à 10,5 points, 4,3 rebonds et 3,4 passes décisives à seulement 19 ans.

Pour ce qui est de la tradition française, c’est Leila Lacan (1,80 m, 20 ans) qui va tenter de succéder à Alexia Chery (2019), Iliana Rupert (2020, 2021), Marine Fauthoux (2022) et Pauline Astier (2023).

Cette saison, la vice-championne olympique évolue avec Basket Landes et tourne à 8,6 points à 32%, 1,9 rebond et 2,8 passes décisives par match. Sur le terrain, son atout cette saison a été son énergie et sa défense pour des Landaises qui sont parties de loin en début de saison jusqu’à finir premières de leur groupe et à se battre pour une place en Final Six, qu’elles n’ont finalement pas décroché. Ce qui ne l’a pas empêché de recevoir le soutien de sa compatriote Gabby Williams sur Instagram, publiant « Leila Lacan, facile !! » quant à sa lauréate du trophée de meilleure jeune.

Enfin, la dernière adversaire de Lacan pour ce trophée de meilleure jeune de l’année est l’Italienne Matilda Villa (Venise, 20 ans, 9,2 points, 2,2 rebonds et 3,2 passes décisives de moyenne).

Who deserves the honor of being named #EuroLeagueWomen Young Player of the Year? 💎 Leila Lacan | @BasketLandes

Iyana Martin Carrion | @CBAvenida

Matilde Villa | @REYER1872 — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 2, 2025

Meilleur(e) coach

Enfin, Valérie Garnier (60 ans) tentera de succéder à son ex-adjoint Rachid Meziane au trophée de meilleur(e) coach de l’année.

Championne d’Europe et toujours invaincue avec le Fenerbahçe Istanbul, la Choletaise doit affronter la concurrence de Ruben Burgos (Valence) et Georgios Dikaioulakos (Schio), déjà sacré en 2023.