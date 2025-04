Ni Cholet, ni Dijon, mais quand même un représentant français en finale de la FIBA Europe Cup : Malcolm Cazalon

Vainqueur de seulement deux de ses dix matchs avec la SIG Strasbourg en début de saison, dont un à… Dijon, Malcolm Cazalon a totalement changé de dynamique collective depuis son arrivée à Bilbao.

Parti en Espagne mi-février, à la suite de la Leaders Cup, l’éphémère joueur NBA (un match avec Detroit en novembre 2023) n’avait plus connu le goût de la victoire depuis le mois de décembre. Le voici désormais en finale de Coupe d’Europe, après avoir pris part à un improbable renversement de situation mercredi face à la JDA, le plus grand retour de l’histoire de la FIBA Europe Cup.

À la 35e minute, seulement menés de trois points (66-69), les Bourguignons semblaient en total contrôle, eu égard à leur marge du match aller (77-58). Un matelas qui s’est désintégré face à un 0-20, en moins de quatre minutes, puis un 2-28 au final.

Une impensable série à laquelle Malcolm Cazalon n’a pas pris part, seulement sorti du banc pour les 13 dernières secondes, afin de planter un dunk en forme d’apothéose au buzzer.

BILBAO HAVE DONE IT – AGAIN!!! 🤯

The biggest comeback in #FIBAEuropeCup history – and @bilbaobasket clinching their Finals ticket! 🏆 pic.twitter.com/BBObApoHVo

— FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 2, 2025