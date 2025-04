Bodian Massa s’offre la première place du Top 10 de la semaine et un record personnel en ACB

Doublé français dans le Top 10 du week-end en Espagne ! Avec son buzzer beater contre Malaga, Andrew Albicy aurait pu espérer la première place, mais il a dû la céder à son coéquipier en équipe de France, Bodian Massa, auteur d’un énorme dunk en transition sur l’international espagnol Pierre Oriola.

Lors de sa performance du week-end, Bodian Massa a marqué le top 10, son adversaire et l’arceau, mais a aussi une nouvelle fois frôlé le double-double avec 8 points à 4/6 et surtout 11 rebonds captés, ce qui est son record cette saison en Liga Endesa. Il avait déjà failli y arriver le 2 mars dernier, en compilant 9 points et 10 rebonds contre Malaga.

Septième rebondeur d’ACB

En revanche, son équipe de Manresa n’a pas gagné, battue à domicile par Lleida (89-95). Particulièrement problématique dans la course aux playoffs, où le Baxi pointe à la 8e place.

Pour sa première saison à l’étranger, « Monsieur 100% en équipe de France » (9/9 avec les Bleus en trois sélections) tourne à

6,3 points à 52%, 5,8 rebonds et 1 passe décisive de moyenne toutes compétitions confondues. Avec 6,3 rebonds en Liga Endesa, il est également dans le Top 7 des meilleurs rebondeurs de Liga Endesa.