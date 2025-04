Yvan Ouedraogo revient en France : direction l’ALM Évreux !

« La troisième tentative sera-t-elle la bonne pour Yvan Ouedraogo ? », titrions-nous fin février à propos de la signature du jeune pivot français en deuxième division allemande. Non, mais peut-être la quatrième du coup…

Rapidement blessé au Canada l’été dernier (seulement deux matchs avec Calgary), victime d’une malaria qui l’a empêché de signer en deuxième division turque à l’automne, le Franco-Burkinabé a donc tenté sa chance outre-Rhin en mars. Sans grande réussite, avec six matchs où son temps de jeu est allé décroissant (de 17 à 9 minutes), pour finir avec un bilan de 2,8 points à 35% et 4,2 rebonds.

En contact pendant tout ce temps avec des clubs de Pro B, l’ancien international juniors (des U16 aux U20) n’avait encore jamais franchi le pas, la faute à un statut de non-JFL (seulement trois années de licence en France) qui ne l’aidait pas dans les négociations. Comme l’été dernier avec l’ALM Évreux, qui était finalement partie sur la piste Alexis Tanghe.

Déjà un vrai lien avec Marc Namura

Plusieurs mois après, le Bordelais va enfin revenir en France, du côté de… l’ALM Évreux, où il connait déjà particulièrement bien le coach, Marc Namura. Le technicien normand était en effet le chef de délégation de l’équipe de France U19 en 2021 à Riga, où Ouedraogo avait tenu un rôle fondamental dans la superbe campagne des Bleuets, vice-champions du monde, incontournable dans la raquette aux côtés de Victor Wembanyama (8,7 points et 7,7 rebonds).

Depuis, le futur pigiste de Bangaly Fofana (out pour la saison en raison d’une blessure au dos) a été particulièrement instable, connaissant deux universités différentes, dont une saison référence l’an dernier en NCAA avec California Baptist (10,1 points à 50%, 8,4 rebonds et 1,1 passe décisive), et déjà une quatrième signature dans le monde pro en moins d’un an.

« Un joueur sur qui on peut compter »

Aux portes de la zone rouge (18e de Pro B), plombée par le manque d’engagement de certains, l’équipe ébroïcienne ne pourra cependant pas cracher sur le profil d’un pivot comme Yvan Ouedraogo, toujours présent dans l’intensité. « Il est combatif, dur au mal, c’est un joueur sur qui on peut compter », disait de lui son ex-sélectionneur, Frédéric Crapez. Soit tout ce qui manque un peu à l’ALM ces temps-ci…