Yvan Ouedraogo rebondit en Allemagne : la 3e tentative sera la bonne ?

Yvan Ouedraogo espère ne pas voir se réaliser l’adage « jamais deux sans trois ». Car après deux faux-départs dans son premier exercice professionnelle, au Canada et en Turquie plus tôt dans la saison, le Franco-Burkinabé vient de s’engager avec le BBC Bayreuth, club de 2e division. Avec la volonté d’enfin lancer sa carrière chez les pros.

Il faut bien avouer qu’Yvan Ouedraogo n’a pas été épargné par la malchance depuis la fin de sa formation et de son cursus universitaire aux États-Unis (Nebraska, Grand Canyon et California Baptist). Dès le début de l’été 2024, le Bordelais avait d’abord signé Calgary en CEBL (Canadien Élite Basketball League), avant qu’une blessure à l’épaule ne mette fin à son aventure canadienne après deux matchs. C’est ensuite une maladie, la malaria, qui l’a empêché de jouer pour le Pizza Bulls CO Basket, club de deuxième division turque appartenant au joueur du Panathinaïkos Cedi Osman.

Ainsi, c’est en 2e division allemande qu’Yvan Ouedraogo espère définitivement faire ses premières armes au niveau professionnel. Le vice-champion du monde juniors en 2021 (8,7 points et 7,7 rebonds) s’engage dans une mission maintien avec le BBC Bayreuth (13e sur 18 de Pro A), comme l’ex-Roannais et Limougeaud Alexandre Bouzidi à Coblence.