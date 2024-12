Yvan Ouedraogo dans l’attente de lancer sa carrière professionnelle après deux faux-départs

Parmi les joueurs formés localement (JFL) encore disponibles, deux sortent de NCAA. Comme Alexis Yetna (2,03 m, 26 ans), qui s’était préalablement engagé en Islande avant de se rétracter – il retournera sur le marché début 2025 -, Yvan Ouedraogo (2,06 m, 22 ans) reste dans l’attente de véritablement lancer sa carrière professionnelle.

Pourtant, après un long cursus universitaire partagé entre Nebraska (2019 à 2021), Grand Canyon (2021 à 2023) et California Baptist (2023-2024), le Bordelais a signé à Calgary en CEBL puis en deuxième division turque. Mais une blessure à l’épaule a mis fin à son aventure canadienne après deux matches alors que la malaria, contractée peu avant de rejoindre le Pizza Bulls CO Basket, l’a empêché de s’installer à Istanbul, où est basé le club de Cedi Osman.

Résultat, le pivot franco-burkinabé demeure sur le marché des transferts. Installé aux États-Unis, l’ancien joueur des JSA Bordeaux et du Pôle France s’entraîne en compagnie de l’un de ses anciens coachs, en attendant un appel d’un club. Contacté par des clubs de Pro B, Yvan Ouedraogo assure « chercher la meilleure option » après avoir eu plusieurs offres. Lors de sa saison senior, ce pivot musculeux très fort au sol tournait à 10,1 points à 50%, 8,4 rebonds et 1,1 passe décisive. Par le passé, il a pu s’exprimer en équipe de France jeunes, notamment en terminant vice-champion du monde U19 en 2021 (8,7 points et 7,7 rebonds sur la compétition), aux côtés de Victor Wembanyama.